ASKÖ Schwertberg "Haben unsere Ziele im Herbst erreicht"

Details Donnerstag, 11. Januar 2024 18:04

Die Hinrunde der Landesliga Ost ist vorbei und auch in diesem Jahr sieht es wieder so aus, als würde der ASKÖ Steinbach Schwertberg der Liga über die aktuelle Saison hinaus erhalten bleiben. Die Kicker von der Aist, die sich mit ihrer sattelfesten Defensive und ihren treuen Fans in den letzten Jahren einen Namen in der Landesliga gemacht haben, stehen zur Halbzeit der Saison auf dem souvärenen 7. Tabellenplatz, mit dem man im Süden des Mühlviertels durchaus zufrieden ist.

Solider Auftakt nach Umbruch im Sommer

Im Sommer musste man mit Valentin Schlager und Julian und Michael Riedl drei Leistungsträger schwerenherzens abgeben, die unter anderem durch Fabian Farthofer, Julian Kollingbaum und Dominik Seyr kompensiert werden sollten. Cheftrainer Wolgang Gruber gelang es, die Neuzugänge schnell ins Team zu integrieren und die Schwertberger konnten das erste Spiel der Saison gegen Putzleinsdorf für sich entscheiden. Danach folgte ein torloses Unentschieden gegen den USV St.Ulrich und eine knappe Niederlage gegen den Titelaspiranten Donau Linz. Dennoch blieben die Schwertberger in der Spur und man konnte im Herbst zumeist konstant gute Leistungen abrufen. "Insgesamt bin ich mit unseren Leistungen in der Hinrunde sehr zufrieden. Nur manche Spiele, wie das Unentschieden im Derby gegen Naarn tun im Nachhinein ein bisschen weh, aber das ist Fußball." blickt Gruber auf die Hinrunde zurück. Mit dem überraschenden Sieg gegen Oedt am letzten Spieltag konnte man sogar eine der Topmannschaften besiegen, was die positive Entwicklung der Schwertberger untermauert. "Der Oedt-Sieg war natürlich eines der Highlights im Herbst, vor allem im Hinblick auf unsere Verletzten gegen Ende der Saison."

Winter-Abgänge sollen intern kompensiert werden

Mit Michael Wirtl-Gutenbrunner sowie Daniel und Dominik Seyr werden drei Spieler in der Hinrunde nicht mehr Teil des Schwertberger Kollektivs sein. Die Akteure werden den Verein aus unterschiedlichen Gründen im Winter verlassen. Externe Zugänge wird es dennoch nicht geben. Dies liegt einerseits an der klammen Kasse der Schwertberger, andererseits möchte man die Chance auch nutzen, um Spieler aus der 1b hochzuziehen und ihnen eine Chance im Frühling zu geben. "Wir wollen die Abgänge im Frühjahr intern kompensieren und sind guter Dinge, dass wir unsere Leistung aus dem Herbst bestätigen können." blickt Gruber zuversichtlich auf die zweite Saisonhälfte hinaus.

