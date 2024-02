Peter Riedl folgt auf Michael Windischhofer: DSG Union Naarn auf Trainersuche fündig geworden!

Details Montag, 26. Februar 2024 18:07

Zu Beginn der Vorbereitung gab es einen Paukenschlag bei der DSG Union Naarn: Meistercoach Michael Windischhofer verkündete im Einvernehmen mit dem Klub seinen Rücktritt (Ligaportal berichtete). Fortan übernahm Co-Trainer Georg Wagner interimistisch das Ruder, bis man vor wenigen Tagen bei der Trainersuche fündig geworden war. Mit Peter Riedl hat man sich die Dienste eines erfahrenen Mannes sichern können, der zuletzt vier Jahre beim ASK St. Valentin in der OÖ-Liga tätig war. Interimscoach Wagner bleibt den Naarnern weiter als rechte Hand von Riedl erhalten.

Perfekte Lösung

Die Trainersuche bei der DSG war definitiv kein leichtes Unterfangen, stand man doch aufgrund des suboptimalen Zeitpunktes des Rücktritts von Windischhofer vor einigen Fragezeichen. „Es hat sich über einige Wochen nicht wirklich etwas passendes ergeben. Wir sind dann aber auf den Namen Peter Riedl gestoßen, das war von Beginn an dann die perfekte Lösung.“, spricht Dominik Tauber, der die Position des Sportlichen Leiters in Naarn seit Jahresbeginn bekleidet, über die Trainersuche. Es folgte ein relativ kurzes Gespräch mit dem UEFA-A-Lizenz-Inhaber und Ex-Profi, in dem schnell klar wurde, dass die Ansichten der beiden Parteien gut zusammenpassen. Am gestrigen Sonntag gab Riedl dem Klub dann die Zusage. „Wir sind ein familiär-geführter Verein, es gibt keinen Gönner, der Unmengen an Geld in den Klub pumpt. Wir arbeiten hart für den Erfolg, den wir erreichen wollen und möchten im Rahmen unserer Möglichkeiten so professionell wie möglich arbeiten, den Eindruck hat Peter auch irrsinnig schnell vermittelt.“, freut sich Tauber über die Verpflichtung des neuen Übungsleiters.