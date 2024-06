Naarn sichert sich durch 3:0 Sieg gegen St. Magdalena den Klassenerhalt – „Wir haben uns zu den richtigen Zeitpunkten mit den Toren belohnt“.

Details Sonntag, 02. Juni 2024 13:51

Durch einen überzeugenden 3:0 Sieg gegen SK St. Magdalena konnte DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn den Klassenerhalt einen Spieltag vor Schluss fixieren (Spielbericht). Nach zehn Spielen konnten die Hausherren endlich wieder einmal einen Sieg einfahren, durch den sie nun fünf Punkte Abstand auf die Relegation ergattert haben und somit auch nächstes Jahr wieder sicher in der Landesliga Ost spielen werden. Die Gäste, die die letzten beiden Spiele für sich entscheiden konnten, traten in diesem Spiel ungewöhnlich schwach auf. Ligaportal.at mit den Stimmen zum Spiel:

Harald Kondert, Trainer SK St. Magdalena

Ligaportal: Wie lautet das Fazit zu dieser 3:0 Auswärtsniederlage?

Kondert: „Wir haben das Spiel eigentlich kontrolliert und viel Ballbesitz gehabt, wir sind aber überhaupt nicht zwingend nach vorne gekommen. Defensiv waren wir nicht giftig genug, das hat Naarn super ausgenutzt – auch durch schwere Eigenfehler von uns. Sie waren sehr effektiv; in Summe war es eine verdiente Niederlage.“

Ligaportal: Wie zufrieden ist man einen Spieltag vor Schluss mit der Saison? Wurden die Ziele von vor der Saison erreicht?

Kondert: „Auch wenn das Ende vielleicht nicht so prickelnd ist, sind wir zufrieden mit dieser Saison. Die letzten zwei Jahre haben wir sehr gegen den Abstieg spielen müssen, dieses Jahr haben wir es schon relativ früh geschafft, dass wir im Tabellenmittelfeld sind. Wir haben auch den ein oder anderen von ganz vorne ärgern können. Auch von der Entwicklung sind wir zufrieden, es war der nächste Schritt vom Abstiegskampf ins Tabellenmittelfeld.“

Ligaportal: Wie sind die Ziele für die nächste Saison?

Kondert: „Wir wollen ein neues Feuer entfachen und schauen, dass wir vielleicht um die ersten fünf Plätze mitspielen können; das wäre Schritt für Schritt so das nächste Ziel. Vor allem mit den Entwicklungen der einzelnen Spieler bin ich diese Saison aber schon sehr zufrieden.“

Ligaportal: Gibt es für den Sommer kaderplanmäßig schon konkrete Pläne?

Kondert: „Im Moment ist es so, dass 95 % der Spieler verlängert haben, zudem kommen auch Spieler, die diese Saison gefehlt haben, wieder zurück, was natürlich sehr wichtig ist, da der Kader wieder etwas dichter wird. Punktuell schauen wir uns aber schon noch für den ein oder anderen Spieler um. Er muss halt vom Gehaltsgefüge und vom Zugang zum Fußball gut zu unserem Verein passen – da sind wir noch am Suchen.“

Ligaportal: Auf welchen Positionen sucht ihr konkret nach Neuzugängen für die nächste Saison?

Kondert: „Im Offensivbereich, wo genau ist eigentlich egal. Wir können viel variieren, aber da wäre ein neuer Spieler schon interessant. Ansonsten auch noch Spieler für die Außenbahnen. Grundsätzlich junge Spieler, da wir auf die nächsten Jahre blicken müssen, wir haben aktuell nicht unbedingt den jüngsten Kader.“

Dominik Tauber, sportlicher Leiter DSG Union Naarn:

„Natürlich war es gestern eine große Erleichterung. Wir haben gehofft, dass wir den Sack zum Klassenerhalt zu machen, dementsprechend ging die Mannschaft auch ins Spiel. Wir haben unglaublich gut verteidigt, auch wenn St. Magdalena spielerisch sehr, sehr gut war. Schlussendlich haben wir uns zu den richtigen Zeitpunkten auch mit den Toren belohnt. Insgesamt ein verdienter Sieg. Von jedem einzelnen wirklich eine Topleistung. Vor der Saison war das Ziel, dass wir die Klasse halten. Wir sind auch richtig gut in die Saison hinein gestartet, durch Verletzungen wurde dann aber alles etwas schwieriger. Auch ins Frühjahr sind wir richtig gut gestartet, dennoch ging es bis jetzt immer ziemlich knapp her. Der Klassenerhalt ist jetzt aber fixiert, dementsprechend sind wir natürlich zufrieden, auch wenn es nicht so knapp hergehen hätte müssen.“

