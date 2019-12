Landesliga Ost: "Experten-Tabelle" - Viktoria Marchtrenk "souveräner Herbstmeister"

Details Sonntag, 29. Dezember 2019 11:16

In der Herbstsaison 2019 der Landesliga West versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die Expertenten lagen bei ihren Tipps gründlich daneben. So landete der ASKÖ SV Mauky`s Verfliesung Viktoria Marchtrenk in der "echten" Tabelle mit lediglich 18 Punkten in der Hinrunde nur am siebenten Platz, die Trainer und Funktionäre tippten die Brenner-Elf jedoch mit stolzen 32 Zählern zum "souveränen Herbstmeistertitel". Auch der zweite Rang für den Sechsten aus Dietach ist überraschend. Dahinter landete Vize-Herbstmeister Rohrbach-Berg. Für den "echten" Herbstmeister aus Bad Leonfelden reichte es nur zum fünften Rang, der SK St. Magdalena, Dritter im Herbst, ist lediglich Achter. Der ATSV Neuzeug hingegen, der als Vorletzter überwintert, belegt in der "Experten-Tabelle" den sensationellen sechsten Platz.

Expertentipps:

Runde 1 - Gerold Sturm, Sportchef und Trainer SK St. Magdalena

Runde 2 - Dominik Hamader, Trainer SC Marchtrenk

Runde 3 - Christian Eisschiel, Trainer UFC Rohrbach-Berg

Runde 4 - Harald Schreiberhuber, Sektionsleiter Union Dietach

Runde 5 - Werner Mayer, Sportchef Blau-Weiße Jungs Linz

Runde 6 - Samir Gradascevic, Trainer Union Katsdorf

Runde 7 - Josef Schmidbauer, Sektionsleiter USV St. Ulrich

Runde 8 - Lukas Moser, Ex-Sportchef SV Traun

Runde 9 - Hubert Zauner, Trainer ATSV Neuzeug

Runde 10 - Andreas Prammer, Trainer Sportunion Bad Leonfelden

Runde 11 - Matthias Lindtner, Trainer ASKÖ Schwertberg

Runde 12 - Rene Knogler, Sportchef SV Viktoria Marchtrenk

Runde 13 - Stephan Kuranda, Trainer SK Admira Linz

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (07) SV Viktoria Marchtrenk 32 (18) Punkte 22- 8 Tore

2. (06) Union Dietach 28 (19) 21-12

3. (02) UFC Rohrbach/Berg 24 (25) 22-10

4. (08) SK Admira Linz 24 (17) 19-12

5. (01) Sportunion Bad Leonfelden 23 (27) 21-14

6. (13) ATSV Neuzeug 19 (11) 13-17

7. (05) Blau-Weiße Jungs Linz 17 (20) 17-15

8. (03) SK St. Magdalena 17 (23) 14-14

9. (10) SC Marchtrenk 16 (14) 12-12

10. (04) Union Katsdorf 14 (22) 16-16

11. (11) SV Traun 10 (14) 12-21

12. (12) ASKÖ Schwertberg 8 (13) 7-17

13. (09) USV St. Ulrich 6 (15) 7-20

14. (14) Union Naarn 6 ( 8) 10-25

