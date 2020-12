Landesliga Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:17

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Felix Keplinger (Bad Leonfelden)

Endergebnis:



1. Felix Keplinger (Bad Leonfelden / 9788 Stimmen)

2. Maximilian Schobesberger (SK ADmira Linz / 4951 Stimmen)

3. Manuel Janko (Union Katsdorf / 2149 Stimmen)

4. Lukas Fichtinger (USV St. Ulrich / 1917 Stimmen)

5. Sebastian Brunner (DSG Union Naarn / 1207 Stimmen)

6. Nemanja Vidovic (SV Traun / 1058 Stimmen)

7. Julian Selthafner (V. Marchtrenk / 991 Stimmen)

8. Daniel Schützenberger (DSG Union Naarn / 775 Stimmen)

9. Felix Haas (SK ADmira Linz / 647 Stimmen)

10. Marco Aberl (ASKÖ Schwertberg / 630 Stimmen)