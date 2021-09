Denis Berisha von der Union Dietach im Wordrap!

Details Mittwoch, 29. September 2021 18:04

Nach sieben Spielen steht die Union PROCON Wohnbau Dietach noch immer ungeschlagen an der Tabellenspitze der Landesliga Ost. Großen Anteil daran hat auch Denis Berisha. Der Angreifer erzielte in sieben Spielen ebensoviele Treffer und steht damit auch in der Torschützenliste ganz vorne. Ligaportal.at bat die Nummer 7 zum Wordrap!

Union Dietach:

Ambitionierte Vereinsführung, familiäres Umfeld, TOP-Adresse im OÖ-Unterhaus!

Trainer Daniel Ruttensteiner:

Ein sehr akribischer Trainer. Ich bin überzeugt davon, dass er seinen Weg im Trainer-Business gehen wird.

Stärken:

Technik, Abschluss, beidbeinig, Kopfball, physische Stärke, Siegeswille

Schwächen:

Man kann sich immer überall verbessern

Saisonziel:

Meister und somit der Aufstieg in die OÖ-Liga

Meister Landesliga Ost 2021/22:

Union PROCON Wohnbau Dietach

Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Ich war sehr viel am Funcourt sowie im Fitnessstudio — legal natürlich ;-)

Homeoffice oder Büro?

Büro. Ohne meine Arbeitskollegen macht die Arbeit nur halb so viel Spaß.

Manchester City oder Paris SG?

Real Madrid

Robert Lewandowski oder Erling Haaland?

Erling Haaland

Champions League Sieger 2022:

Real Madrid

Snapchat oder Instagram?

Instagram

Lieblingsapp?

WhatsApp, DAZN

Ligaportal.at:

Während der Meisterschaft meine wichtigste App.

