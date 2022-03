Spiel, Satz und Sieg! Brajkovic schoss St. Ulrich im Alleingang beim 1:6-Auswärtserfolg ab.

Details Sonntag, 27. März 2022 10:55

Der SC Marchtrenk ist nach der Winterpause voll im Saft. Letzte Woche schoss man den aktuellen Tabellenfünften ASKÖ Schwertberg mit 4:0 vom Platz und sendete eine Ansage an die restliche Liga, dass man diese Saison durchaus mit dem Sportclub zu rechnen hat, wenn es um das Thema Aufstieg geht. Auch dieses Wochenende waren die Marchtrenker in Torlaune, als man Tabellenvorletzten St. Ulrich eine 1:6-Packung verpasste.



Doppelschlag Brajkovic

Knapp 90 Zuschauer kamen an diesem Samstagnachmittag in die Teamsport Steyr Arena St. Ulrich OÖ und sahen eine unspektakuläre Anfangsphase. Der Favorit aus Marchtrenk kam gegen die gut sortierte Heimmannschaft noch nicht wirklich in die Partie, St. Ulrich war bemüht und konnte auch durch Offensivaktionen aufblitzen. Heiß wurde es dann erstmals in der 17. Minute als Davor Brajkovic, Mittelfeldmotor des Sportclubs, aus rund 30 Metern abzog, jedoch am Aluminium scheiterte - Glück für die Wimmer-Elf. In der 26. Minute war es aber dann schließlich soweit: Abermals Brajkovic, der sich sich ein Herz fasste und einen ruhenden Ball aus rund 25 Metern stark im Kasten von Ulrich-Keeper Alexander Mitterbauer unterbrachte! Doch das ließ sich der Tabellenvorletzte nicht gefallen: Fast postwendend nutzte Norbert Schmid eine Unachtsamkeit der Marchtrenker Abwehr aus und versenkte gnadenlos zum 1:1-Ausgleich ein. Treffer egalisiert. Die Kensy-Elf zog nach dem schnellen Ausgleich das Tempo etwas an, musste man unbedingt gewinnen, um auch weiterhin im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben. So war es Zivkovic der kurz vor der Pause nach einer schönen Drehung in Mitterbauer seinen Meister fand. Kurz vor der Pause klingelte es jedoch erneut und wieder war es Brajkovic, der per Distanzschuss zu seinem zweiten Streich an diesem Nachmittag einnetzte. Daraufhin ging es für beide Mannschaften beim Stand von 1:2 für die Gäste in die Pause.



Standardmeister SC Marchtrenk

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichterin Ennsgraber kamen die Ulricher etwas Aktiver aus der Kabine. Man konnte sich in den ersten Minuten einige Chancen erspielten, scheiterte aber am Ende entweder am Aluminium (49.) oder eben an der letzten Genauigkeit. Im Gegenzug bewies der aktuelle Tabellendritte, warum man dort steht, wo man eben steht. Angreifer Tihomir Zivkovic schaltete nach einem am Eckball am schnellsten und versenkte das Spielgerät zur 1:3-Führung für die Gäste. Diesen Gegentreffer musste die Wimmer-Elf erstmals verdauen! Doch der SC hörte nicht auf und zeigte dem Tabellenvorletzten seine Grenzen auf. Verteidiger Hessenberger verwertete einen Ball, erneut nach einer Ecke, zur 1:4-Führung. Wie auch im letzten Spiel machte sich bei St. Ulrich wieder eine gewisse Unsicherheit breit und daraus folgte ein Debakel. Brajkovic, Matchwinner in der heutigen Partie, netzte in den letzten zwanzig Minute noch zweimal ein und machte seinen Viererpack und die daraus resultierende 1:6-Packung perfekt. Dadurch bleibt der Sportclub Marchtrenk weiterhin am Spitzenfeld dran und darf weiterhin vom Aufstieg in die OÖ-Liga träumen!



Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk)

über das Spiel:

,,Die erste Hälfte war mehr Kampf, jedoch konnten wir durch einen starken Brajkovic das Spiel drehen. Nach der Pause haben wir jeden Fehler bestraft und deswegen haben wir auch am Ende so hoch gewonnen.“

über einen möglichen Aufstieg:

,,Natürlich ist der Aufstieg ein Thema, aber der Weg ist noch lang. Jetzt wo wir schon so weit gekommen sind, möchten wir weiter um den Meistertitel mitspielen, jedoch sind mit Dietach, Bad Leonfelden und Viktoria drei weitere starke Mannschaft im Rennen.“