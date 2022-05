"Wunschkandidat Nummer eins" - Daniel Wierstorff ab Sommer neuer Übungsleiter beim SK St. Magdalena!

Details Sonntag, 08. Mai 2022 18:23

Nachdem Ligaportal am Freitag darüber berichtet hatte, dass der SK St. Magdalena und Mario Jaksch fortan getrennte Wege gehen, wurde man relativ rasch fündig auf der Trainersuche. Gerold Sturm, Sportlicher Leiter und derzeitiger Interimscoach des SKM, einigte sich am heutigen Vormittag mit seinem absoluten Wunschkandidaten, der ab Sommer das Zepter auf der Trainerbank des derzeitigen Landesligisten schwingen soll. Daniel Wierstorff, der zukünftige Coach der Urfahraner, konnte in seiner ersten Saison als Kampfmannschaftstrainer beim SV Lichtenberg vollauf überzeugen und genießt trotz seiner noch jungen Trainerkarriere das vollste Vertrauen des Klubs.

Unangefochtener Tabellenführer mit Lichtenberg

Wierstorff bekleidet seit Sommer das Traineramt beim SV Lichtenberg in der 2. Klasse Nordmitte und macht dort eine sehr gute Arbeit. Man steht mit satten 53 Punkten aus zwanzig Spielen mit großem Abstand auf Platz eins und wird mit großer Wahrscheinlichkeit aufsteigen. Zuvor coachte der erst 30-jährige die Reserve des SK ADmira Linz, sowie etliche Nachwuchsmannschaften des Lokalrivalen des SKM. Der Sprung aus der 2. Klasse in die Landesliga, bzw. im Falle eines Abstiegs in die Bezirksliga, ist dennoch groß - hierzu äußerte sich Gerold Sturm wie folgt: „Diese Verpflichtung wird wahrscheinlich bei vielen eine Verwunderung auslösen. Ich bin aber überzeugt von ihm, er macht einen extrem guten Eindruck und war mein Wunschkandidat Nummer eins. Für ihn ist es auch eine Herzensangelegenheit, da er ein Urfahraner ist.". Man hat mit Wierstorff eine durchaus interessante Personalie an Land gezogen, man darf gespannt sein, wie und ob der junge Coach seine Chance direkt nutzen kann und für frischen Wind beim SKM sorgen kann. Die Situation bleibt derweil angespannt, trotz eines überzeugenden Kantersiegs gegen die Union Katsdorf am vergangenen Spieltag ist man mitten im Abstiegskampf, der neue Trainer wird aber unabhängig vom Ausgang der Saison ab Sommer 2022 das Zepter beim Linzer Traditionsklub schwingen.