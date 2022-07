Landesliga Ost: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Kevin Brandner (Union Dietach)

Endergebnis:



1. Kevin Brandner (Union Dietach / 8516 Stimmen)

2. Dusan Zuza (Union Katsdorf / 7869 Stimmen)

3. Felix Haas (SK ADmira Linz / 3081 Stimmen)

4. Marcel Fischer (ATSV Neuzeug / 2376 Stimmen)

5. Christoph Kugfarth (USV St. Ulrich / 1521 Stimmen)

6. Stefan Zeilinger (ATSV Neuzeug / 1395 Stimmen)

7. Sebastian Wimmer (USV St. Ulrich / 963 Stimmen)

8. Giuliano Bernardoni (SC Marchtrenk / 954 Stimmen)

9. David Köpf (SK ADmira Linz / 873 Stimmen)

10. Alexander Grinninger (DSG Union Naarn / 800 Stimmen)