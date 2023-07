Frischer Wind am Bachlberg: SK ADmira Linz Neo-Coach Michael Gruber im Interview!

Details Donnerstag, 06. Juli 2023 16:22

Nach einer turbulenten Saison endete beim SK ADmira Linz die Amtszeit von Stephan Kuranda, worauf die Verantwortlichen reagierten und mit Michael Gruber einen neuen starken Mann an der Seitenlinie installierten. Der B-Lizenz-Inhaber kommt von der Union Oberneukirchen und konnte dort nach zwei guten Saisonen in der 1. Klasse Nord auf sich aufmerksam machen. Sein neues Team erlebte eine schwierige, von wiederkehrenden Verletzungen geprägte Saison 2022/23, konnte sich am Ende trotz der Umstände im gesicherten Tabellenmittelfeld klassieren. Ligaportal sprach mit Michael Gruber über die Kaderplanung, Zielsetzung und die ersten Eindrücke bei der ADmira.

Ligaportal: Konnten Sie sich schon ein erstes Bild von der Mannschaft machen? Wie sieht der erste Eindruck aus?

Gruber: „Wir haben letzte Woche mit dem Training begonnen. Der erste Eindruck ist sehr gut, es ist eine sehr junge Mannschaft mit vielen Talenten. Da müssen wir schauen, wie sie sich entwickeln – alle sind aber sehr motiviert, alle wollen und ziehen mit.“

Ligaportal: Hat sich bei euch schon was am Transfermarkt getan, gibt es Veränderungen?

Gruber: „Ja, viele. Sechs Spieler haben uns verlassen, mittlerweile haben wir auch ebenso viele neue Spieler, wobei noch einige Testspieler dabei sind. Möglicherweise könnte sich also noch was tun, es ist definitiv ein größerer Umbruch."

Ligaportal: Welche Neuzugänge können Sie schon verkünden, was wurde fixiert?

Gruber: „Wir haben mit Rene Eibl, der zuvor in Neuzeug war, einen zweiten Tormann verpflichtet. Zudem verstärken uns Durim Ymeri aus Vorderweißenbach und Noah Bauer, ein junger Spieler vom ASV Hagenberg. Gregor Baumann vom SK St. Magdalena und Enis Fetai komplettieren unsere bisherigen Neuzugänge, beim Rest müssen wir noch abwarten.“

Ligaportal: Auf welchen Positionen sehen Sie noch Handlungsbedarf?

Gruber: „Wir bräuchten noch einen Innenverteidiger, wenn wir aber keinen geeigneten finden, werden wir die Position mit einem jungen Spieler auffüllen oder Umstellungen vornehmen in der Mannschaft. Wir halten auf jeden Fall aber noch Ausschau.“

Ligaportal: Sie haben es bereits erwähnt, der Kader ist sehr jung – was nehmt ihr euch für die neue Saison?

Gruber: „Das Ziel wird sein, uns irgendwo im Mittelfeld zu platzieren. In der Liga gibt es Mannschaften, die einfach mehr Budget und so auch mehr Möglichkeiten haben. Ganz vorne mitzuspielen wird somit sicher kein Thema sein, das gesicherte Mittelfeld wird somit angestrebt. Wir setzen auf junge Talente und wollen schauen, die Philosophie vom Verein – eben junge Spieler weiterzuentwickeln – weiterzuführen.“

Ligaportal: Wie sieht euer Fahrplan für die Vorbereitung aus, was steht an?

Gruber: „Wir haben letzte Woche mit dem Training gestartet und haben morgen das erste Vorbereitungsspiel gegen Edelweiss. Im Cup haben wir Grieskirchen als Gegner zugelost bekommen, das wird sicher anspruchsvoll. Nach dem ersten Pflichtspiel schauen wir dann wo wir stehen. Bislang läuft die Vorbereitung gut, alle sind fit und motiviert.“

