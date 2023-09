Knapper Derbysieg: USV St. Ulrich bezwingt Neuzeug durch Freistoßtreffer

Details Samstag, 30. September 2023 14:46

Am gestrigen Freitagabend duellierten sich der ATSV Neuzeug und der USV St. Ulrich im Rahmen der 9. Runde der Landesliga Ost im Neuzeuger Alois Schwarz Waldstadion vor einer Kulisse von rund 200 Zuseher:innen. Das Derby der beiden Teams aus Steyr-Land versprach wie jedes Mal ein enges, kampfbetontes Spiel, in dem kein Team als Verlierer vom Platz gehen wollte. Man konnte die Gäste aus St.Ulrich aufgrund der besseren Tabellensituation zwar als vermeintlichen Favoriten nennen, doch man sollte die Hausherren aus Neuzeug nicht unterschätzen.

Steinmaßl mit dem Dosenöffner

Die Gastgeber aus Neuzeug hatten sich einiges vorgenommen und man fand sehr gut ins Spiel gegen zunächst harmlose Gäste aus St.Ulrich. Die Schützlinge von Markus Allerstorfer konnten in den ersten Minuten bereits mehrere Chancen verbuchen, die jedoch nicht in Toren resultierten. Doch nach der guten Anfangsphase der Hausherren, waren es dann die Gäste aus St.Ulrich, die das erste Tor des Spiels erzielen konnten. Nico Steinmaßl zog in der 18. Spielminute aus knapp 40 Metern Torentfernung ab und der Ball blieb lange in der Luft und segelte dann direkt in die Maschen der Neuzeuger hinein, wodurch die Gäste früh in Führung gehen konnten. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kamen die Gäste dann auch besser ins Spiel, wobei es auf beiden Seiten eher wenig Torchancen gab in einer ausgeglichenen Partie.

Kampfbetonte zweite Hälfte

Im weiteren Spielverlauf fanden dann die Gastgeber aus Neuzeug wieder besser ins Spiel, doch die Schützlinge von Markus Allerstorfer fanden selten einen Weg durch das Abwehrbollwerk der Gäste aus St.Ulrich. Diese standen defensiv erneut sehr gut, konnten aber in der Offensive auch nicht allzu viele Chancen verbuchen, wodurch das Spiel sehr lange offen blieb. Die spielerischen Leistungen waren auf beiden Seiten eher mittelmäßig, da beide Teams die Kreativität und Genauigkeit im Offensivspiel fehlte. Das Spiel war viel mehr ein stereotypisches Derby, in dem beide Teams sehr kampfbetont spielen und sich gegenseitig keinen Zentimeter schenken wollten. Die Gastgeber aus Neuzeug hatten in der Schlussphase zwar noch Chancen auf den Ausgleich, allerdings fand der Ball den Weg nicht mehr in die Maschen und das Spiel endete mit einem knappen 1:0 Sieg für die Gäste aus St.Ulrich.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

"Das Spiel war heute sehr umkämpft und spielerisch von beiden Seiten nicht die beste Leistung, aber auch solche Spiele muss man gewinnen können und meine Spieler waren heute sehr engagiert, weshalb wir uns den Sieg verdient haben."

Die Besten: Konstantin Gradl, Nico Steinmaßl, Elias Gmainer (alle St.Ulrich)

