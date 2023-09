Ausgerechnet gegen den Meister & Titelanwärter Nummer eins: SK ADmira Linz fährt ersten Saisonsieg ein!

Details Sonntag, 24. September 2023 19:02

Die Landesliga Ost ist immer für Überraschungen gut und besonders eine Partie hat am gestrigen Samstag für Verwunderung gesorgt. Der SK ADmira Linz, zuvor mit nur einem Punkt aus den ersten sechs Spielen auf dem letzten Tabellenplatz vertreten, gastierte bei der ASKÖ Oedt 1b, dem letztjährigen Meister. Dass ausgerechnet in dieser Begegnung den Landeshauptstädtern, die bereits in den vorherigen Wochen gute Leistungen zeigten und dennoch nie gewinnen konnten, der erste volle Erfolg gelingt, war nicht absehbar – im Fußball ist aber bekanntlich immer alles möglich und so auch diesmal.

Matchplan der Gäste geht voll auf

Die Anfangsphase der Partie gestaltete sich noch wenig überraschend – Oedt war klar spielbestimmend, ohne aber gegen blutjunge, dynamische Admiraner wirklich große Gefahr auszustrahlen. Die Truppe von Michael Gruber versuchte die Hausherren hoch anzulaufen, bei etwaigen Vorstößen bereits früh zu stören und so den Spielfluss einer enorm-spielstarken Heimelf zu unterbrechen. Dies gelang ihnen auch über weite Strecken relativ gut, auch wenn die Oedter immer wieder über die technisch-versierten Flügelspieler vorstoßen konnten, aus den Tempoläufen, Dribblings und Flanken aber diesmal kein Kapital schlagen konnten – weiters . Zudem hatte man ebenso selbst die Chance, überraschend in Führung gehen zu können, Jakub Rottner ließ seine große Chance im 1-gegen-1 gegen Oedt-Keeper Kai Lang aber ungenützt.

Admiraner Defensive hält nach Rottner-Goldtreffer Stand

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht sonderlich viel an der Spielcharakteristik. Oedt weiterhin optisch überlegen und sichtlich am Drücker, im vorderen Drittel aber ungewohnt innefizient, oft beim letzten Pass zu unpräzise. Die Gäste versuchten indes weiterhin nach Ballgewinnen möglichst schnell zu schalten und hatten letztlich nach einer Standardsituation den ersten Tagestreffer parat: Nach einer Freistoßflanke hatten die Gastgeber Probleme die Kugel aus der Gefahrenzone zu befördern, sodass wiederum Rottner zum Schuss kam und eiskalt verwandelte (64.). Dem Favoriten gefiel das garnicht, folglich erhöhte man nochmal die Intensität, hatte an diesem Tag aber nicht die zündenden Ideen parat, sodass fast ausschließlich Halbchancen heraussprangen, die man nicht im Tor unterbringen konnte. In jener Phase hatte man sogar Glück, dass abermals Admiras Rottner ebenso eine weitere gute Gelegenheit ausließ – am Ende blieb es aber beim stand von 1:0 für den Underdog.

Nächster Prüfstein für die ASKÖ Oedt 1b ist auf gegnerischer Anlage die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn (Sonntag, 11:00 Uhr). Tags zuvor misst sich der SK ADmira mit der ASKÖ Steinbach Schwertberg (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Michael Gruber (Trainer SK ADmira Linz):

„Wir waren nie wirklich schlechter als die anderen Gegner, hatten das Glück aber nie auf unserer Seite. Das mussten wir uns erarbeiten und hatten es jetzt auch einmal. Gut ist für die jungen Spieler zu wissen, dass wir gewinnen können und das auch gegen gute Mannschaften."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – SK ADmira Linz, 0:1 (0:0)

64 Jakub Rottner 0:1

