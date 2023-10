ASKÖ Schwertberg siegt klar gegen St. Florian und hadert dennoch mit Chancenverwertung

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 10:45

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte die SPG St. Florian/Niederneukirchen bei der ASKÖ Schwertberg. Schwertberg-Coach Wolfgang Gruber traf dabei auf seinen Ex-Verein samt Sohn Lorenz, der sich in den vergangenen Wochen aufgrund guter Leistungen in die Startelf der Sängerknaben gespielt hatte, gestern aber krankheitsbedingt ausfiel. Die Florianer gingen als relativ klarer Underdog ins Duell und hatten letztlich auch so gut wie keine Chance – Schwertberg siegte mit 4:1.

Schwertberger Offensive nimmt nach frühem Doppelschlag Fahrt auf

Von Beginn an war direkt doch ein Klassenunterschied erkennbar. Eine top-motivierte, gut auf den Gegner eingestellte Schwertberger Truppe agierte und reagierte deutlich besser als ein augenscheinlich noch schlafender Gast, der direkt zwei frühe Rückschläge zu verdauen hatte: Erst stellte Manuel Mühlbachler nach Vorarbeit von Gabriel Sandner auf 1:0 (12.), ehe Julian Kollingbaum sieben Minuten später bereits St. Florian-Keeper Simon Otteneder umkurvte und den Doppelschlag perfekt machen konnte. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte waren die Hausherren weiterhin überlegen, haderten aber immer wieder mit der Chancenverwertung – einmal klingelte es aber dennoch. Kurz vor dem Pausentee vollstreckte Mühlbachler nach Assist von Dominik Seyr aus dem Rückraum zum zweiten Mal an diesem Tag (45.).

Vielzahl an Chancen: Hausherren hätten Ergebnis höher gestalten können

Trotz komfortabler Führung veränderte sich nur wenig im zweiten Durchgang: Schwertberg agierte sogar einen Tick offensiver, erspielte sich so fast im Minutentakt Chance um Chance. Sonderlich lange mussten die Zuseher auch nicht auf den nächsten Treffer warten: Sechs Minuten gespielt in Hälfte zwei, war Kollingbaum erneut auf und davon, umkurvte einmal mehr Otteneder und schob die Kugel ins leere Tor. Wenige Augenblicke zuvor hatte Mühlbachler knapp seinen Hattrick verpasst, infolge des 4:0 hätte man einen geistig nicht anwesenden Gegner auch abschießen können: Weitere Gelegenheiten durch Sandner, Fabian Hofer, Michael Hoislbauer, sowie der beiden Doppeltorschützen blieben aber ungenützt. Zwei nennenswerte Aktionen hatte die Schlussphase dann noch parat: Erst markierte Matthias Winzig St. Florians Anschlusstreffer (81.), ehe in der Nachspielzeit Sandro Langwieser noch die Ampelkarte sah.

Der nächste Gegner der ASKÖ Steinbach Schwertberg, welcher in zwei Wochen, am 04.11.2023, empfangen wird, ist die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk. Am Samstag empfängt St. Florian/Niedern. den USV St. Ulrich.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Gruber (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Der Sieg ist absolut und ganz klar verdient, wir waren in allen Belangen besser. Wir waren läuferisch besser, hatten mehr Chancen und waren auch zweikampfstärker. Gegen Traun waren wir bereits die bessere Mannschaft, haben den Sieg aber so knapp vor Spielende aus der Hand gegeben. Es ist gut, dass wir jetzt wieder auf die Siegerstraße gefunden haben, wir sind auch schon relativ lange ungeschlagen. Leider ist es nicht zum Vater-Sohn-Duell gekommen, weil Lorenz krank geworden ist."

Der Beste: Manuel Mühlbachler (Schwertberg, LM)

Landesliga Ost: ASKÖ Steinbach Schwertberg – SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen, 4:1 (3:0)

81 Matthias Winzig 4:1

51 Julian Kollingbaum 4:0

45 Manuel Christof Mühlbachler 3:0

19 Julian Kollingbaum 2:0

12 Manuel Christof Mühlbachler 1:0

