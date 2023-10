Seit Runde zwei sieglos: Union Putzleinsdorf geht auch in Marchtrenk leer aus

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 12:44

Für die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk gleicht die aktuelle Saison einer Achterbahnfahrt: Die Truppe von Ervin Begic verfügt über einen starken, eingespielten Kader, haderte aber immer wieder mit Ausfällen. Am gestrigen Samstag empfing man die Union Putzleinsdorf, die in dieser Saison auch noch nicht so richtig aus den Startlöchern fand und im Tabellenkeller festhängt. Nach zwei bitteren Pleiten in Folge fand die Viktoria wieder auf die Siegerstraße, gewann man vor heimischer Kulisse knapp mit 1:0.

Kranjec verhindert frühen Rückschlag

Die erste richtig gute Chance fanden die Gäste in Minute sieben vor. Matthias Kranjec, der aufgrund der Verletzung von Stammtorwart Tobias Petter nun als neue Nummer eins das Viktoria-Tor hütet, zeichnete sich aber direkt aus und lenkte einen Abschluss zur Ecke. Folglich entwickelte sich eine großteils ausgeglichene Partie mit wenigen Torchancen. Kurz vor der Pause tauchten dann die Hausherren zeitweise etwas besser ins Spielgeschehen ein und hätten auch in Führung gehen können: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld war Stefan Marcinkovic plötzlich auf und davon, setzte im 1-gegen-1 mit Keeper Fabian Magauer das Spielgerät aber knapp neben das Tor. So war zum Seitenwechsel noch alles offen.

Marcinkovic-Treffer bringt Marchtrenk drei Punkte

Nach dem Seitenwechsel dann ein ähnliches Bild: Die beiden Teams schenkten sich rein garnichts und begegneten sich auf Augenhöhe. Die Putzleinsdorfer fanden auch im Laufe des zweiten Durchgangs gute Gelegenheiten auf den Dosenöffner vor, scheiterten aber immer wieder an Viktoria-Schlussmann Kranjec, oder am eigenen Unvermögen. Auch die Hausherren schrammten das eine oder andere Mal knapp am Führungstreffer vorbei, in Minute 54 traf man einmal nur die Torumrahmung. In Minute 67 folgte schließlich die Erlösung: Nach einem Putzleinsdorfer-Freistoß ging es postwendend in die andere Richtung, über Anes Sabic gelangte die Kugel zu Maximilian Klepp, dessen Stangler Marcinkovic mühelos verwerten konnte. In der Schlussphase agierten die Gäste dann einen Tick offensiver und legten nochmal die Brechstange an, Marchtrenk fokussierte sich indes auf die Defensivarbeit und versuchte über Konter nachzulegen. Dadurch ergaben sich auch etliche Umschaltmöglichkeiten, im vorderen Drittel zeigten sich aber beide Teams zu ineffizient, sodass es am Ende beim 1:0 blieb. In der Nachspielzeit sah Putzleinsdorfs Matyas Markytan aufgrund einer Tätlichkeit noch den roten Karton und wird der Union so in den nächsten Wochen fehlen.

Stimme zum Spiel

Rene Knogler (Sportlicher Leiter ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk):

„Es waren einige Situationen dabei, in denen wir das Spiel hätten vorzeitig entscheiden müssen. Dadurch geht der Heimsieg denke ich auch in Ordnung. Das war spielerisch sicher nicht unsere beste Partie, die Mannschaft hat sich die drei Punkte aber aufgrund der Einstellung verdient. Kämpferisch war das sehr gut, der Wille war immer da. Der Einsatz von allen Spielern war trotzdem vorbildlich.“

Die Besten: Matthias Kranjec (Marchtrenk, TW), Sandro Dezic & Jonathan Winetzhammer (beide Marchtrenk, IV)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.