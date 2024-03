St.Magdalena feiert Comeback bei Rückrundenstart in St.Florian

Details Samstag, 02. März 2024 13:46

Am gestrigen Freitagabend eröffneten die SPG TTI St.Florian/Niederneukirchen und der SK St.Magdalena die Rückrunde der Landesliga Ost. Beide Mannschaften trennten im Vorfeld der Partie zwar nur zwei Tabellenplätze - punktetechnisch waren die beiden Teams jedoch ein Stück weiter voneinander entfernt. Während die Rot-Schwarzen aus St.Magdalena mit 18 Zählern im Vorfeld der Partie um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld kämpften, geht es für den Kontrahenten aus St.Florian gegen den drohenden Abstieg in die Bezirksliga, denn für die Schützlinge von Cheftrainer Michael Wolm zählt von nun an jeder Punkt.

Ausgeglichene erste Hälfte auf schwierigem Boden

Um 19:00 Uhr wurde die Partie und somit auch die Rückrunde von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber angepfiffen. Die Platzverhältnisse in St.Florian widerspiegelten die Witterungen der letzten Tage und Wochen, weshalb beide Teams zunächst mit dem Platz warm werden mussten. Das spielerische Feuerwerk blieb in der Anfangsphase somit noch auf beiden Seiten aus und die Partie gestaltete sich ausgeglichen und kämpferisch auf beiden Seiten. In der 28. Spielminute gelang Lorenz Egger dann jedoch der Treffer zur 1:0 Führung für die Hausherren - diese hielt jedoch nicht allzu lange. Nur vier Minuten später verwertete Kevin Mayer einen Stangelpass der Gäste und erzielte somit den Ausgleich für St.Magdalena. Bei jenem Remis blieb es dann auch bis zur Halbzeitpause.

St.Magdalena überzeugt mit Kaltschnäuzigkeit

Nach der ausgeglichenen ersten Hälfte und dem bescheidenen Offensivspiel, agierten die von Cheftrainer Harald Kondert trainierten Gäste aus Linz einen einfacheren Fußball, der auch schnell zum gewünschten Erfolg führte. Nach einem Handspiel im Strafraum der Hausherren bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Marko Culjak staubtrocken in die Maschen versenkte. Daraufhin blieben die Gäste auf dem Drücker, die die Führung auch mit ihrer Routine gut zu verteidigen wussten gegen eine junge Mannschaft der Hausherren, die wacker dagegen hielt, aber im letzten Drittel die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor zu vermissen ließ - nicht so wie die Gäste. Diese erzielten in der 86. Spielminute nach einem schön herausgespielten Konter das 3:1 durch Markus Boyer, womit das Spiel dann auch endete.

Harald Kondert, Trainer St.Magdalena:

"Das Spiel war heute sicherlich kein fußballerischer Leckerbissen, doch wir haben die Verhältnisse angenommen und insbesondere in der zweiten Halbzeit dann eine reife Leistung an den Tag gelegt."

Die Besten: Marko Kuljak, Markus Boyer