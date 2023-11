ASKÖ Oedt 1b bekommt Hoislbauer nicht in den Griff – ASKÖ Schwertberg ärgert Titelaspiranten!

Details Sonntag, 12. November 2023 20:21

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte die ASKÖ Schwertberg bei der ASKÖ Oedt 1b. Dabei galten die Hausherren eigentlich als klarer Favorit, wurden aber kalt erwischt: Gegen eine abgebrühte Gruber-Elf ging man zum Saisonabschluss leer aus und verpasst so das Herbstpodest knapp auf Rang vier. Für in der Hinrunde etwas unkonstante Schwertberger war es ein versöhnlich Abschluss, man startet nun als Tabellensiebter ins Frühjahr und verfügt noch über alle Möglichkeiten im vorderen Drittel mitzuspielen.

Oedt geht in Führung

Der Matchplan der Gäste, den Oedtern das Spielgerät über weite Strecken zu überlassen und in den richtigen Momenten die Räume effizient eng zu machen, ging großteils voll auf. Die Hausherren hatten so definitiv mehr von der Partie, taten sich indes aber gegen giftige Schwertberger enorm schwer. In der Anfangsviertelstunde hatten die zwei richtig gute Gelegenheiten – doch sowohl Julian Kollingbaum, als auch Manuel Mühlbachler vergaben aus aussichtsreicher Position. So wendete sich das Blatt und Oedt machte es vor dem Kasten besser: Nach einer Hereingabe verwertete Rumen Kerekov zum 1:0 (17.). Doch nur drei Minuten später gelang es den Gästen jenen Rückstand zu egalisieren: Über Phillip Gschwandtner gelangte die Kugel zu Kollingbaum, der hatte das Auge für Michael Hoislbauer, der letztlich zum Ausgleich einnetzte und dieser flotten Anfangsphase ein würdiges Ende bereitete. In den restlichen 25 Minuten der ersten Hälfte tat sich dann nicht mehr sonderlich viel.

Sahan sieht Ampelkarte – Schwertberg sticht Oedt aus

Nach dem Seitenwechsel ging es dann recht rasch drunter und drüber. In Minute 55 wurde es erst für die Hausherren doppelt-bitter: Nach Foul an Gschwandtner sah erst Tunahan Sahan gelb-rot, den folgenden Freistoß knallte Hoislbauer unhaltbar in die Maschen. Die Oedter Antwort ließ eine Zeit lang auf sich warten, sollte aber dann doch geschehen. In Minute 74 konnte sich Khamzat Chakayev durchsetzen, dessen Abschluss fälschte Schwertbergs Andreas Bauernberger noch ab – 2:2. Auch bei diesem Stand blieb es nicht besonders lange. Nur zwei Minuten später entschieden die Schwertberger ein doch spektakuläres Tauziehen um drei Punkte für sich: Mühlbachler konnte sich die Kugel nach einem Ballverlust wieder erkämpfen und den einlaufenden Hoislbauer in Szene setzen, der staubtrocken seinen Dreierpack schnürte. In der Schlussphase galt es dann noch den einen oder anderen Standard zu überleben, die beste Chance in dieser Phase hatte Oedts Manuel Schmidl, ließ diese aber ungenützt verstreichen und konnte die Niederlage nicht mehr abwenden.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 02.03.2024 empfängt die ASKÖ Oedt 1b dann im nächsten Spiel den USV St. Ulrich, während die ASKÖ Schwertberg am gleichen Tag gegen die Union Print&Wear Putzleinsdorf das Heimrecht hat.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Gruber (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Das tut richtig gut. Wir haben daheim gegen Viktoria Marchtrenk Punkte liegengelassen und konnten jetzt auswärts quasi ein Freispiel gewinnen. Das ist top, damit kann man zufrieden sein."

Die Besten: Pauschallob bzw. Michael Hoislbauer (Schwertberg, ST), Phillip Gschwandtner (Schwertberg, IV)

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 2:3 (1:1)

76 Michael Hoislbauer 2:3

74 Khamzat Chakayev 2:2

56 Michael Hoislbauer 1:2

20 Michael Hoislbauer 1:1

17 Rumen Stefanov Kerekov 1:0

