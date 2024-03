Donau setzt sich knapp im Spitzenspiel gegen Oedt 1b durch

Details Sonntag, 10. März 2024 10:03

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 17. Runde der Landesliga Ost zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASKÖ Donau Linz und dem ASKÖ Oedt 1b in der Linz AG Arena vor einem Publikum von rund 250 Zuseher:innen. Beide Teams sind am vergangenen Wochenende mit einem Unentschieden in die Rückrunde gestartet, was bei keiner der beiden Mannschaften den Erwartungen entsprechen kann. Dem Vorjahresmeister aus Oedt fehlten im Vorfeld des Spieltags bereits acht Punkte aus dem Spitzenreiter aus Rohrbach. Die Kontrahenten aus Linz, die ebenso als Titelaspirant gelten, waren durch das Unentschieden ebenso bereits vier Punkte von den Rohrbachern entfernt, die es schleunigst aufzuholen galt.

Ausgeglichenes Spiel in der ersten Hälfte

Die 250 Zuseher:innen in der Linz AG Arena konnten sich somit auf eine ausgeglichene, spannende Partie freuen, bei der sicherlich keiner als Verlierer vom Platz gehen wollte. In der Anfangsphase zeigte sich auch, dass beide Mannschaften ziemlich auf Augenhöhe waren und dass diese Partie sehr eng werden würde. Während die Gäste aus Oedt in der Anfangsphase noch mehr Spielanteile hatten, wurden die Linzer mit fortlaufender Spieldauer immer besser und man konnte sich in der 30. Minute eine aussichtsreiche Torchance erspielen. Patrick Niederhuber und Edwin Skrgic kombinierten sich durch die gegnerische Abweher und hatten zwei Torschüsse, die die Gäste in letzter Instanz klären konnten. Somit blieb es zunächst beim torlosen Remis zur Halbzeitpause, was sich jedoch noch ändern sollte.

Idrizaj erzielt den Goldtreffer

Donau machte in der zweiten Hälfte dann genau dort weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört hatten. Die Schützlinge von Cheftrainer Adnan Kaltak spielten engagiert nach vorne und erarbeiteten sich immer mehr Spielanteile gegen Gäste aus Oedt die dagegenhielten, aber in der Offensive nicht mehr so stark waren als in der Anfangsphase der Partie. In der 70. Minute nahm Querim Idrizaj dann Maß und feuerte aus 20 Metern Tordistanz einen Weitschuss ab, der den Weg in die Maschen per Aufsetzer fand und die Gastgeber somit mit 1:0 in Führung brachte. Diese wurde in der Endphase dann nochmals durch die letzten Offensivbemühungen der Gäste gefährdet, doch es blieb schlussendlich bei dem knappen Sieg für Donau.

Adnan Kaltak, Trainer Donau Linz:

"Wir sind sehr froh, dass wir das Spiel heute für uns entscheiden konnten und wollen diesen Sieg Marko Varga widmen, der im vergangenen Herbst von uns gegangen ist."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

