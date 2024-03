Rohrbach besiegt St.Florian deutlich mit Kantersieg

Details Sonntag, 10. März 2024 09:42

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem UFC Pieno Rohrbach-Berg und der SPG TTI St.Florian/Niederneukirchen im Rahmen der 17. Runde der Landesliga Ost. Die Situationen der beiden Teams konnten vor dem Aufeinandertreffen nicht unterschiedlicher sein. Während die Gäste aus St.Florian beim Rückrundenauftakt eine Heimpleite gegen St.Magdalena hinnehmen mussten, konnten die gestrigen Gastgeber aus dem Mühlviertel die Konkurrenz aus Traun mit 1:0 knapp besiegen. Somit konnte man eine vermeintliche David gegen Goliath Partie erwarten, bei der die Rohrbacher der glasklare Favorit zu sein schienen.

Blitz-Doppelschlag bringt Rohrbach in ideale Ausgangslage

Die Schützlinge von Cheftrainer Christian Eisschiel waren gestern bis in die Haarspitzen motiviert und man wollte die Rohrbacher Raiffeisen Arena im ersten Heimspiel des Kalenderjahres 2024 mit Offensivfußball begeistern. Bereits in der 3. Spielminute gelang denen Gastgebern das 1:0 durch Jakub Hric, der das runde Leder zur 1:0 Führung in die Maschen bugsierte. Nur fünf Minuten später erhöhte Stefan Sandner die Führung der Hausherren auf 2:0 mit einem schön herausgespielten Treffer. Rohrbach bestach in der Anfangsphase mit einer unfassbaren Effizienz im Abschluss, die die Gäste aus St.Florian aus dem Konzept brachte. Bis auf einen Distanzschuss kamen die Gäste nicht wirklich in die Partie gegen zielstrebige Rohrbacher. In der 37. Minute war Hric erneut zur Stelle und erhöhte die Führung noch vor der Halbzeitpause auf 3:0, womit die Messe mehr oder weniger gelesen war.

Rohrbach lässt nicht nach

Wer meint, dass es nach dieser turbulenten ersten Hälfte im zweiten Durchgang ruhiger zugehen würde, hat sich im gestrigen Spiel definitiv getäuscht. Benedikt Schaubmaier erzielte nur fünf Minuten nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit den erneuten Treffer für die Gastgeber zum 4:0. Und auch danach ließen die Hausherren nicht locker und setzten ihr Offensivspektakel fort. Markus Gahleitner zeigte in der 70. Spielminute sein Können und erhöhte die Führung für Rohrbach auf 5:0 gegen Gäste, die bereits entmutigt waren und dem Abpfiff herbeisehnten. Doch bis dahin gab es noch weitere Treffer. In der Schlussphase schnürte Stefan Sandner seinen Doppelpack und auch der Joker Simon Leibetseder trug sich mit dem letzten Treffer des Spiels zum 7:0 nochmals in die Torschützenliste ein. Somit feierten die Rohrbacher einen sehr deutlichen Heimsieg gegen abstiegsgefährdete St.Florianer.

Christian Eisschiel, Trainer Rohrbach:

"Wir sind heute von Anfang an gut in die Partie reingekommen und haben einfach nicht nachgelassen. Das war eine sehr reife Leistung von uns."

Die Besten: Jakub Hric, Stefan Sandner, Alexander Pöppl

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.