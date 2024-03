Doppelter Petrovic Kopfball - Der SV Haka Traun lässt dem ATSV Neuzeug keine Chance und bleibt oben dran

Details Samstag, 16. März 2024 19:07

In der 18. Runde der Landesliga Ost empfing der Drittplatzierte SV HAKA Traun den Nachzügler ATSV Neuzeug. Nach dem Erfolg der letzten Woche gegen einen der direkten Konkurrenten möchten die Heimischen den Schwung mitnehmen und voll anschreiben, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren und gleichzeitig den Druck auf die anderen Mannschaften hochzuhalten. Beim Tabellenschlusslicht hingegen musste man zuletzt zwei sehr bittere 1:0 Pleiten hinnehmen, in denen man den Gegner immerhin bis zum Schluss fordern konnte und die Punkte jeweils in den letzten zehn Minuten verlor.

Mut der Gäste wurde nicht belohnt

In einem Spiel das man durchaus als David gegen Goliath bezeichnen konnte, ist es häufig der Fall, dass man einen tief stehenden Gegner vorfindet, der alles daran setzt durch tiefes verteidigen einen frühen Gegentreffer zu vermeiden.

Entgegen den Erwartungen fanden die Heimischen einen mutigen Gegner vor, welcher versuchte früh Druck auszuüben und auf hohe Ballgewinne spekulierte. Die Heimischen konnten jedoch ihre spielerische Qualität ausspielen und kamen gut mit dem hochstehenden Gegner zurecht. So war es in Minute 26 Nedim Duric der nach Querpass von Rene Kober zur Stelle war und das verdiente 1:0 zu erzielte, nachdem zunächst Gästekeeper Florian Gruber noch gut gegen Sasa Petrovic zur Stelle war. Lediglich zwei Minuten später konnten die Hausherren nachlegen. Nach einem guten Angriff über die Seite war es Sasa Petrovic der per Kopf zur Stelle war um auf 2:0 zu stellen. Bereits vor der Pause konnten die Heimischen auf 3:0 erhöhen und somit eine Vorentscheidung herbeiführen. Nach einem guten langen Zuspiel auf Rene Kober, konnte dieser zielstrebig die 3:0 Pausenführung sichern.

Aufbäumen verhindert

In gewisser Art und Weise hatte man nach der Halbzeit das Gefühl, dass die Hausherren einen Treffer der Gäste brauchen, um selbst wieder zurück ins Spiel zu finden. So verschlief man die ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs und wurde entsprechend bestraft. Nach einem Standard konnte Benedikt Lueghammer, per schönem Kopfball ins lange Eck das 3:1 erzielen. Entgegen den Hoffnungen der Gäste fand man anschließend aber Trauner vor, die keinerlei Druck aufgrund des Gegentreffers verspürten. So setzte man die dominante Spielweise aus dem ersten Durchgang fort und übernahm fortan wieder das Kommando.

Doppelter Petrovic Kopfball

Die Hausherren hatten in der Phase nach dem 3:1 zahlreiche Chancen, um die Partie endgültig zu entscheiden und das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. So konnte man aussichtsreiche Situationen, unter anderem zwei Lattentreffer nicht nützen und musste sich vorerst mit dem zwei-Tore-Vorsprung zufriedengeben. In Minute 76 war es allerdings soweit und die Hausherren konnten sich für ihre starke spielerische Leistung belohnen. Wieder setzte man sich stark am Flügel durch und bediente Sasa Petrovic, welcher erneut per Kopf zur Stelle war. Nahezu eine Kopie des 2:0 und gleichzeitig der 8. Saisontreffer für den Stürmer der Hausherren.

Markus Erbschwendtner, Trainer SV HAKA Traun:

„Wir haben am heutigen Tag unsere Heimstärke ausnützen können und dem Gegner wenig Chance gelassen. Der Sieg war verdient und hätte durchaus höher ausfallen können, somit können wir unsere Heimsiegserie fortsetzen“

Die Besten SV Haka Traun: Grimm (IV), Zecic (ZDM), Petrovic (ST)

