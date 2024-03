Wieder auf dem Boden der Tatsachen: SK ADmira Linz gerät gegen SV Traun ordentlich unter die Räder!

Details Samstag, 23. März 2024 21:00

Der SK ADmira Linz war richtig gut in das Frühjahr gestartet. In drei direkten Kellerduellen strich man das Punktemaximum ein und konnte sich sich so etwas von den Abstiegsrängen abkapseln. In der vierten Partie der Rückrunde schmetterte man am heutigen Samstagnachmittag dann auf bittere Art und Weise auf den Boden der Tatsachen: Im Duell mit dem SV Traun stand es zum Pausentee noch 0:0, im zweiten Durchgang drehte die Erbschwendtner-Truppe dann auf und knallte die Admiraner mit 5:0 ab.

Eingewöhnungsphase aufgrund schlechter Platzverhältnisse

Es war ein langsamer Start, den knapp 100 Zuseher am Admiraner Bachlberg zu sehen bekamen. In der Anfangsphase tasteten sich die beiden Teams lediglich ab, die Witterung sorgte für beschauliche Platzverhältnisse, die den Akteuren sichtlich in ihrem Machen zusetzten. Auch aufgrund von Schiedsrichter Günter Alesi, der auf beiden Seiten ein vermeintliches Elfmeterfoul nicht ahndete, ging es ohne große Highlights in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel klappte es dann doch mit dem ersten Treffer. Nur zwei Minuten gespielt, bekamen die Trauner nun nach einem Foul an Rene Kober den Strafstoß, der gefoulte trat selbst an und verwertete eiskalt.

Petrovic schießt Admira im Alleingang ab

Nach dem Dosenöffner gelang es den im Vorfeld favorisierten Gästen ein, zwei Gänge zuzulegen, das Tempo zu verschärfen und diese Tugenden letztlich auch in Zählbares umzumünzen. Über Sasa Petrovic und Rene Kober gelangte die Kugel in Minute 54 zu Nedim Duric, der zum 2:0 einschießen konnte. Infolgedessen hatte eine in Durchgang eins noch gut dagegenhaltende Heimmannschaft keine Chance mehr und geriet in der Schlussphase unter die Räder. In den Spielminuten 78 und 84 erhöhte Petrovic den Trauner Vorsprung, ehe der Stürmer in Minute 86 sich noch einen kurz-geratenen Rückpass erlief und seinen Dreierpack schnürte. Aufgrund der starken zweiten Hälfte fuhr die Erbschwendtner-elf letztlich einen ungefährdeten Dreier ein.

Der SK ADmira tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei der SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen an. Einen Tag später empfängt SV HAKA Traun die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit in der Höhe verdient. Wir konnten aufgrund einer ambitionierten Leistung die drei Punkte mitnehmen. Vorne ist somit alles gleich geblieben, die anderen haben auch drei Punkte gemacht. Wir geben weiterhin Gas und versuchen, da vorne dranzubleiben. Auswärts und gegen Mannschaften im hinteren Drittel ist es nicht immer so leicht – wir schauen jetzt auf das Spiel gegen Naarn, die sind ein ähnliches Kaliber."

Die Besten: Sasa Petrovic (ST, Traun), Stefan Grimm (IV, Traun), Christian Demsa (TW, Traun)

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – SV HAKA Traun, 0:5 (0:0)

86 Sasa Petrovic 0:5

84 Sasa Petrovic 0:4

78 Sasa Petrovic 0:3

54 Nedim Duric 0:2

47 Rene Kober 0:1

Details

