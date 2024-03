Zwei Ausschlüsse binnen 120 Sekunden: SPG Katsdorf schwächt sich selbst und verliert gegen Schwertberg!

Details Samstag, 23. März 2024 20:15

Am heutigen Samstagnachmittag war die ASKÖ Schwertberg zu Gast bei Schlusslicht SPG Katsdorf. Nach einem durchaus schwierigen Auftaktprogramm galt es für die Truppe von Wolfgang Gruber den ersten Sieg einzufahren, ging man nach einer guten Leistung in der Vorwoche gegen die Donau als haushoher Favorit ins Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten. Ein leichtes Unterfangen war es letztlich nicht ganz, hatte aber Glück, dass sich die Katsdorfer in Durchgang eins bereits doppelt selbst schwächten.

Traumstart für Schwertberg – Rot für Hodzic und Preining

Die Schwertberger erwischten einen richtigen Traumstart in die Partie und gingen bereits nach vier Minuten in Führung. Nach einer Ecke gelangte die Kugel an den zweiten Pfosten, wo Michael Hoislbauer goldrichtig stand und das Leder mühelos in die Maschen drückte. In weiterer Folge wussten die Gäste auch weiterhin die Abwehrreihen der Hausherren zu beschäftigen, bis man inmitten des ersten Durchgangs immer mehr nachließ und die Spannung verlor. Für diese Nachlässigkeit bekam man auch prompt die Quittung: Man ließ für einen Moment Daniel Brandstetter zu viel Platz, der tankte sich durch und fasste sich von der Strafraumgrenze ein Herz – die Kugel landete via Innenstange im Tor (25.). Kurz vor der Pause wurde es dann doppelt-bitter für beherzt-auftretende Katsdorfer: Erst flog Harun Hodzic nach einem Ellbogen-Check bei einem Kopfballduell via Ampelkarte vom Platz (40.), ehe eine Minute später Kapitän Lukas Preining für ein schweres Foul ebenso von Board ging – die Hausherren im zweiten Abschnitt nur noch zu neunt.

Gäste starten erneut gut, tun sich aber schwer

Nach dem Seitenwechsel klappte es direkt mit der frühen, erneuten Führung für die Schwertberger – Manuel Mühlbachler zeichnete sich dafür verantwortlich und brachte sein Team auf die Siegerstraße (47.). Trotz der zwei-Mann-Überzahl tat sich die Gruber-Elf in weiterer Folge enorm schwer gegen den Abwehrriegel der Hausherren, agierte im vorderen Drittel viel zu nachlässig und misste es so lange, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Erst durch einen traumhaften Weitschuss von Mahmut Acuma in Minute 74 gelang es den Gästen dann, die Vorentscheidung herbeizuführen. Die Katsdorfer waren in dieser Phase des Spiels zwar die bessere Mannschaft, taten sich aber äußerst schwer, in Unterzahl daraus Kapital zu schlagen. Am Ende strichen die Schwertberger ungefährdete drei Punkte ein.

Nächster Prüfstein für SPG Katsdorf ist der USV St. Ulrich (Samstag, 15:30 Uhr). Die ASKÖ Schwertberg misst sich am selben Tag mit dem SK St. Magdalena (16:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Wolfgang Gruber (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Das war so eine typische Partie – Mund abwischen, drei Punkte, mehr nicht. Spielerischer Hochglanz war nicht zu sehen, das ist aber am Ende egal. Letzte Woche waren wir gegen Donau 95 Minuten vorne und haben dann Unentschieden gespielt, dieses Mal nehmen wir den Sieg mit. Wir wussten aber auch im Vorfeld, dass das eine ganz andere Partie wird. Der Spielverlauf mit den zwei roten Karten hat es dem Gegner sehr schwer gemacht."

Die Besten: Gabriel Sandner (RF), Mahmut Acuma (RV)

Landesliga Ost: SPG Power Packaging Katsdorf – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 1:3 (1:1)

74 Mahmut Acuma 1:3

47 Manuel Christof Mühlbachler 1:2

25 Daniel Brandstetter 1:1

4 Michael Hoislbauer 0:1

