Eiskalt erwischt - Die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen bezwingt den SV HAKA Traun nach starker Defensivleistung!

Am Freitagabend der 22. Runde der Landesliga Ost kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen und dem SV HAKA Traun. Obwohl die Favoritenrolle in diesem Spiel scheinbar klar verteilt ist, hat man auf Seiten der Gastgeber zuletzt Lunte gerochen und einen direkten Konkurrenten bezwingen können. Möchte man sich von den unteren Plätzen Schritt für Schritt wegbewegen, sollte man früher oder später auch gegen besser klassierte Mannschaften punkten. Auf Seiten der Gäste möchte man weiterhin am Spitzenduo dranbleiben und seine begnadete Form weiter unter Beweis stellen. Der SV HAKA Traun konnte die letzten fünf Spiele allesamt gewinnen und das in teilweise eindeutiger Manier.

Hausherren erwischen Trauner gleich dreifach

Den Hausherren war am heutigen Tag von Beginn an anzumerken, dass man den Ernst der Lage verstanden hat und sich mit allen Mitteln gegen den Abstieg wehren möchte. So konnte man einen klaren Plan im Spiel erkennen. Man überließ dem Favoriten aus Traun den Ball und fokussierte sich auf seine Defensivaufgaben. Auf Basis einer kompakten Defensive wollte man anschließend Umschaltgelegenheiten realisieren. Dieser Plan sollte in Halbzeit eins so richtig aufgehen. Bereits in Minute 20 sollte die Idee von Trainer Gerhard Obermüller das erste Mal Früchte tragen. So kam man nach einer Balleroberung über die Seite durch und bediente Jakob Andeßner, welcher eiskalt auf 1:0 stellte. In dieser Manier sollte es weiter gehen. Der SV HAKA Traun fand in dieser Phase wenig Lösungen gegen einen kompakt und tief stehenden Gegner. So war man weiterhin versucht spielerische Lösungen zu finden. Dies sollte weiterhin ein schwieriges Unterfangen für die Gäste bleiben. In Minute 34 der nächste Rückschlag – nach neuerlicher Balleroberung gelangte das Spielgerät zu Noah Brandstätter. Dessen Schuss konnte vom Torhüter der Gäste noch pariert werden, jedoch kam im zweiten Versuch Dominik Jonas Zittmayr an den Ball und versenkte diesen zur 2:0 Führung. Es sollte für den SV HAKA Traun aber noch bitterer werden. Quasi eine Kopie des ersten Tores führte zur drei-Tore-Führung. Erneut kam man nach einem Ballgewinn über die Seite durch und bediente Jakob Andeßner, welcher seinen zweiten Treffer am heutigen Tag erzielen konnte.

Aufbäumen noch vor der Halbzeitpause

Wer nun erwartet hat das sich der SV HAKA Traun geschlagen geben würde lag falsch. Noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gaben die Gäste das erste Lebenszeichen von sich, welches es in sich hatte. Ein Gewaltschuss von Edin Abazovic, welcher einen gewissen Frust aufgrund der ersten Halzbeit erkennen ließ, landete unhaltbar im Tor der Heimischen. Somit konnte man den Schaden in Grenzen halten. Aufgrund einer sehr reifen und kompakten Mannschaftsleistung ging es mit einer verdienten Führung für den Underdog in die Halbzeit.

Druckphase überstanden

Bereits kurz nach der Pause kamen die Gäste aus Traun zum Anschlusstreffer. Nach einem Eckball kam Rene Kober alleinstehend im Sechzehner zum Abschluss und sorgte für den 3:2 Anschlusstreffer. Nun erkannte man ein regelrechtes Aufbäumen der Gäste, welche fortan bemüht waren, den Druck auf den Gegner hochzuhalten. Am heutigen Tag fehlte auf Seiten der Trauner jedoch die letzte Konsequenz im vordersten Drittel, welche man in den vergangenen Wochen noch unter Beweis stellen konnte. Nicht schmälern darf man am heutigen Tag aber die starke Defensivleistung der Hausherren, die es dem Gegner in keiner Situation leicht machten. In der Schlussphase kam die SPG St. Florian/Niederneukirchen noch zu aussichtstreichen Umschaltgelegenheiten, die man zur Vorentscheidung nutzen hätte können. Es blieb jedoch beim Stand von 3:2. Somit gewinnt die SPG St. Florian/Niederneukirchen aufgrund einer kompakten Mannschaftsleistung und setzt ein Statement in Sachen Abstiegskampf.

Gerhard Obermüller, Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen:

„Wir haben unseren Plan zu 100% umgesetzt und eine super Leistung gezeigt. Der Auftritt war in Summe sehr zufriedenstellend und wir haben verdient gewonnen!“

Die Besten SPG St. Florian/Niederneukirchen: Pauschallob an die Mannschaft!

