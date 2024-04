ASKÖ Oedt 1b schlägt nach drei sieglosen Spielen in Serie ATSV Neuzeug

Details Sonntag, 14. April 2024 13:14

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Landesliga Ost zum Aufeinandertreffen zwischen ASKÖ Oedt 1b und dem ATSV Neuzeug. Am Ende siegte der Favorit, der in den letzten drei Spielen nur einen Punkt holte, mit 2:0 gegen die Auswärtsmannschaft. Oedt 1b war über weite Strecken die bessere, überzeugendere Mannschaft und erzielte rund zehn Minuten vor Schluss den Entscheidungstreffer. Neuzeug bleibt somit punktgleich mit der SPG Katsdorf auf dem letzten Tabellenplatz.

Ballbesitzfußball gegen kompakte Defensive

Neuzeug startete sehr kompakt und defensiv ins Spiel und probierte so den Druck des haushohen Favoriten standzuhalten. Trotz sehr klarer Feldüberlegenheit für Oedt, ging die Taktik der Gäste in den ersten Minuten auf und die erste halbe Stunde konnten sie ohne Gegentreffer überstehen. Durch die erste nennenswerte Torchance ging der Favorit nach rund 30. Minuten durch Gasper Koritnik direkt in Führung. Auch nach dem Führungstreffer blieb Oedt spielbestimmend mit sehr hohen Ballbesitzanteilen. Bis zur Pause blieb es aber bei dieser einen Torchance, die zum Tor führte und es ging mit 1:0 in die Halbzeitpause.

Neuzeug bleibt lange im Spiel

Neuzeug kam mit personellen Veränderungen aus der Halbzeit und probierte vor allem in der Verteidigung weiterhin stabil zu bleiben. Mit dem Ergebnis war man – trotz Rückstand – weitestgehend zufrieden. Ziel der Gästemannschaft war es nicht unter die Räder zu gelangen und Oedt ein umkämpftes Spiel zu liefern. Die ersten 20–25 Minuten der zweiten Hälfte waren weitestgehend ausgeglichen und Neuzeug versuchte durch Standardsituationen auch offensiv Akzente zu setzten. Durch einen Ballbesitzfehler der Gäste erhöhte Albi Muharemi zehn Minuten vor Schluss durch einen schön ausgespielten Konter auf 2:0 für Oedt – die endgültige Entscheidung. Summa summarum ein verdienter 2:0 Heimerfolg für Oedt; Neuzeug schlug sich aber tapfer gegen die über weite Strecken überlegenen Hausherren.

Markus Allerstorfer, Trainer ATSV Neuzeug:

„Wir haben uns relativ gut verkauft. Sie haben uns nicht völlig ausgespielt das war unser Ziel und das haben wir auch geschafft. Wir haben richtig gut verteidigt und alles versucht, was in unseren Mächten steht.“

Die Besten ATSV Neuzeug: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

