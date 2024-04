Nesimovic sichert Punkt: USV St. Ulrich erkämpft sich gegen ersatzgeschwächte Marchtrenker einen Punkt

Details Samstag, 20. April 2024 15:58

Nach zwei Remis en suite kam der USV St. Ulrich am gestrigen Abend auch beim SC Marchtrenk nicht über eine Punkteteilung hinaus. Die Zuschauer bekamen so das erwartete Spiel auf Augenhöhe, wobei die heimische Kensy-Elf einige wichtige Akteure vorgeben musste – mit Bastian Horner und Adama Traore fielen Torwart und Topscorer aus, David Mayr und Antonio Tikvic nahmen vorerst nur auf der Bank Platz.

Roitner bringt Hausherren in Front

Trotz der beschaulichen Wetterverhältnisse fand im Vorfeld der Partie ein Spiel der zweiten Marchtrenker Garnitur statt, was die Platzverhältnisse nicht gerade besser machte – bei schwierigen Rahmenbedingungen gestaltete sich das Aufeinandertreffen der beiden Mittelfeldteams so großteils unspektakulär. Die Hausherren fokussierten sich in Durchgang eins vorwiegend auf die Defensivaufgaben, überließen St. Ulrich über weite Strecken die Kugel und versuchten über Konter Nadelstiche zu setzen. Allem Anschein nach schienen so die Gäste die Kontrolle über das Spielgeschehen zu haben, mussten aber dennoch einen herben Rückschlag einstecken: Nach einer Standardsituation köpfte Christoph Roitner die Marchtrenker zur Führung (29.). Ulrich tat sich indes immens schwer, weil die Gastgeber die Räume in der Gefahrenzone enorm eng machten. Chancen waren so Mangelware, zur Halbzeit war der SC in Front.

Nesimovic gleicht aus – Steindl rettet St. Ulrich

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie ähnlich, nur gelang es der Milot-Elf nun, noch einen Gang hochzuschalten und etwas mehr aus den Ballbesitzphasen zu machen. Auch wenn man sich nach wie vor im vorderen Drittel immer wieder an einer brutale Marchtrenker-Mauer die Zähne ausbiss, agierte man wesentlich aktiver und höher gegen den Ball und belohnte sich mit dem verdienten Ausgleich. Arslan Nesimovic konnte in Szene gesetzt werden und mit seinem schwachen rechten Fuß abschließen – der Stürmer hatte dabei Glück, dass die Kugel im sehr verregneten Torraum knapp über die Linie rollte (72.). Nach dem Ausgleich drückten die Gäste auf den Führungstreffer, hatten aber Glück, dass das an den Tag gelegte Risiko nicht zum Verhängnis wurde. St. Ulrich-Keeper Lukas Steindl verhinderte mit starken Paraden und Reflexen die erneute Marchtrenker Führung – Unruheherd war immer wieder Emmanuel Ikoko, der der Ulricher Hintermannschaft mit brutaler Geschwindigkeit ordentlich Probleme bereitete. Am Ende blieb es aber dann doch beim Unentschieden.

Der SC Ebner-Trans Marchtrenk tritt am Freitag, den 26.04.2024, um 19:00 Uhr, bei der ASKÖ Donau Linz an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt der USV St. Ulrich den ATSV Neuzeug.

Stimme zum Spiel

Andreas Milot (Trainer USV St. Ulrich):

„Wir sind wie in der Vorwoche wieder in Rückstand geraten und haben dann Moral und Leidenschaft gezeigt, haben so wieder den Ausgleich schießen können. Leider hat es wieder nur für ein Unentschieden gereicht, das nervt. Wir wissen aber, wo wir ansetzen müssen, verteidigen sehr gut und haben beim Kreieren von Chancen unser Manko. Da werden wir kommende Woche wieder viel Zeit investieren und versuchen, es gegen Neuzeug besser zu machen."

Der Beste: Lukas Steindl (TW, St. Ulrich)

Landesliga Ost: SC Ebner-Trans Marchtrenk – USV St. Ulrich, 1:1 (1:0)

72 Arslan Nesimovic 1:1

29 Christoph Roitner 1:0

