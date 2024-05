Dramatisches Herzschlagfinale: Viktoria Marchtrenk biegt ASKÖ Oedt 1b

Details Samstag, 25. Mai 2024 18:29

In einem packenden Spiel der 28. Runde in der Landesliga Ost setzte sich Viktoria Marchtrenk in einem dramatischen Finale mit 3:2 gegen die ASKÖ Oedt 1b durch. Die beiden Kontrahenten lieferten sich einen Fight auf richtig gutem Niveau und zeigten, wieso sie um die vorderen Plätze mitspielen. Die letzten beiden Spieltage sollten Klarheit bringen, wer sich hinter den beiden Spitzenteams Donau Linz und Rohrbach am Podest einreiht – aktuell befindet sich der SV Traun in der Pole-Position.

Marchtrenk gelingt Doppelschlag vor Pausenpfiff

In Anbetracht der Tabellensituation wurde ein recht ausgeglichenes Spiel erwartet und dieses bekamen die Zuseher auch geboten. Die Oedter hatten in Abschnitt eins so über weite Strecken mehr Ballbesitz, fanden gegen eine kompakt-stehende Marchtrenker Truppe aber über weite Strecken kein Rezept. Die Viktoria selbst lieferte trotz geringerer Spielanteile ebenso eine gute Leistung ab, gelang es der Begic-Elf kurz vor der Pause so auch, in Führung zu gehen: Nach einer Flanke von Stefan Marcinkovic konnte Rafael Karlovits per Direktabnahme zum 1:0 einnetzen (32.). Vier Minuten später erwischte man den letztjährigen Meister noch ein weiteres Mal eiskalt. Bei einer Hereingabe von Karlovits verschätzte sich Oedt-Keeper Lukas Kitzmüller, sodass die Flanke im Gehäuse landete.

Vogelwilde Nachspielzeit nach verschossenem Elfmeter

Die Oedter gingen so nach einer eigentlich ganz guten Vorstellung unzufrieden in die Kabinen und zeigten ihren Unmut über das Zwischenergebnis auch prompt nach dem Seitenwechsel. Die Truppe von Gerald Baumgartner agierte nun wesentlich bissiger und schaltete ein, zwei Gänge hoch. Knapp wenige Minuten gespielt, hatte man auch schon den Anschlusstreffer auf dem Fuß, Simon Abraham scheiterte aber vom Elfmeterpunkt an Marchtrenk-Keeper Tobias Petter. Sein Teamkollege Davor Kukec machte es in Minute 59 besser und versenkte den zweiten, diesmal etwas schmeichelhaften Strafstoß binnen 15 Minuten. In den Schlussminuten überschlugen sich dann nach einem munteren Hin und Her die Ereignisse: Erst glichen die Oedter durch einen starken Dropkick von Khamzat Chakayev aus (91.), ehe eine Minute später die Viktoria doch ihr Happy-End bekommen sollte. Mario Milic konnte sich gegen zwei heimische Verteidiger durchsetzen und blieb eiskalt vor dem Kasten.

Stimme zum Spiel

Rene Knogler (Sportlicher Leiter Viktoria Marchtrenk):

„Das war eine kämpferisch tolle Leistung. Es war richtig stark, wie die Jungs als Mannschaft aufgetreten sind und die drei Punkte geholt haben, dies gegen einen richtig guten Gegner, der wieder mit einer sensationellen Elf gespielt hat. Über die 95 Minuten gesehen, gehen wir aber denke ich als verdienter Sieger vom Platz."

Die Besten: Pauschallob Marchtrenk

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b : Viktoria Marchtrenk - 2:3 (0:2)

92 Mario Milic 2:3

91 Khamzat Chakayev 2:2

59 Davor Kukec 1:2

36 Rafael Karlovits 0:2

32 Rafael Karlovits 0:1

Details

