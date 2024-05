Spannendes Lokalderby: St. Magdalena sichert sich knappen Sieg gegen SK ADmira Linz

Details Sonntag, 26. Mai 2024 15:01

In einer Landesliga Ost, die reich an Derbys ist, ist besonders eines Jahr für Jahr ein absoluter Zuschauermagnet. Die Rede ist vom Urfahraner Derby zwischen dem SK St. Magdalena und dem SK ADmira Linz. Am gestrigen Samstagnachmittag gab es dieses Aufeinandertreffen im Sonnleitner Stadion, wo knapp 650 Zuschauer Einkehr fanden und sich auf einen spannenden Lokalfight freuten. Dass es für beide Teams zwei Runden vor Schluss um wenig geht, merkte man aber: Nach einer unspektakulären ersten Hälfte war es spät Magdalenas Florian Wagner, der den Goldtreffer erzielen konnte und dem SKM den ersten Heim-Derbysieg seit der Hinrunde 2018 (!) bescherte.

Lauer Sommerkick in Durchgang eins

In Durchgang eins war von Fight, Leidenschaft und Siegeswille – Charakteristiken, die ein Derby ausmachen – auf beiden Seiten noch keine Spur. So sah ein gut-gefülltes Sonnleitner Stadion nur wenige Höhepunkte, am nähesten kamen die Gäste der Führung in Minute 15, als ein Kopfball von Matthias Kowatsch an die Querlatte krachte. Ansonsten stand überraschenderweise nicht viel auf dem Programm, wenige Fouls, keine strittigen Situationen, keine Aufreger und auch keine großen Chancen.

Derby nimmt Fahrt auf

Nach dem Seitenwechsel änderte sich dies rasch und auch drastisch. Der SKM übernahm vor heimischer Kulisse prompt das Kommando und trug auch den ein oder anderen guten Vorstoß vor, mit fortschreitender Spieldauer resultierten daraus auch einige Aufreger, die endlich für Gesprächsstoff auf der Tribüne sorgten – langsam kam man in großen Schritten einer Derby-Atmosphäre auch nahe. Die wohl strittigste Aktion folgte in Minute 68, als Schiedsrichter Mario Scharinger bei einem vermeintlichen Foul an Florian Wagner im Strafraum weiterlaufen ließ.

Wagner besorgt Führung – ADmira-Ausgleich wird aberkannt

Aber erst in der Schlussphase ging es dann so richtig zur Sache. Die Kondert-Elf drückte weiter, war auch in dieser Phase die deutlich stärkere Truppe und belohnte sich mit Hilfe des nötigen Quäntchens Glück auch mit dem verdienten Führungstreffer. Ein recht unplatzierter Weitschuss von Florian Wagner wurde ADmira-Keeper Rene Eibl zum Verhängnis, sodass der Gästekeeper zum ersten Mal hinter sich greifen musste (81.). Nach diesem Treffer kippte die Partie völlig zu Gunsten nun wesentlich munterer ADmiraner, die in Minute 90 auch ausglichen: Ex-Magdaleninger Gregor Baumann vollstreckte, nach kurzer Bedenkzeit unterbrach Referee Scharinger aber den exzentrischen Jubel der Gruber-Schützlinge, er habe zuvor ein Foul an einem heimischen Akteur gesehen. Daraufhin flog Admira-Co-Trainer Markus Weissenberger noch vom Platz, ehe kurz darauf der Schlusspfiff ertönte.

Stimme zum Spiel

Gerold Sturm (Sportlicher Leiter SK St. Magdalena):

„Wir waren in der zweiten Hälfte die klar dominierende Mannschaft, daher ist der Sieg auch verdient. Das schöne am Fußball ist, dass es nachher einige Situation zu Diskutieren gibt, egal ob man eine rot-schwarze oder violett-weiße Brille auf hat. Es war dann doch ein interessantes Derby für alle, wir sind natürlich froh, dass wir endlich wieder daheim gegen die ADmira gewinnen konnten. Sie bleiben Gott sei Dank auch in der Liga und es ist schön, dass wir nächstes Jahr wieder zwei Derbys haben. Das war ein rundum schöner Samstag."

Die Besten:

SK St. Magdalena: Pauschallob bzw. Florian Wagner, Matthias Eibelhuber

SK ADmira Linz: Pauschallob

Landesliga Ost: SK St. Magdalena : SK ADmira Linz - 1:0 (0:0)

81 Florian Wagner 1:0

