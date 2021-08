Schwertberg überzeugt gegen St. Magdalena

Details Samstag, 28. August 2021 11:22

In der 3. Runde der Landesliga Ost empfing die ASKÖ Steinbach Schwertberg den SK St. Magdalena. Knapp 230 Zuschauer hatten sich im Steinbach Stadion in Schwertberg versammelt und sahen eine hitzige Partie, die die Hausherren schlussendlich für sich entscheiden konnten. Den ersten und einzigen Treffer in Halbzeit eins verbuchte Michael Hoislbauer (29.). In Halbzeit zwei sahen die Fans eine offensiver ausgerichtete Partie. Julian Riedl steuerte zwei Assists bei und Hoislbauer schnürte kurz vor Schluss noch seinen Doppelpack.

Hoislbauer bringt Schwertberg in Führung: St. Magdalena hadert mit Chancenverwertung

Die Heimischen waren von Anfang an am Drücker, der SK St. Magdalena war in den Anfangsminuten fast ausschließlich mit der Defensivarbeit beschäftigt. In der 29. Spielminute ließ Michael Hoislbauer die Heimfans zum ersten Mal jubeln. Nach herrlicher Vorarbeit von Mahmut Acuma verwertet der Schwertberg-Goalgetter staubtrocken aus elf Metern zum 1:0. Die Führung schien wie ein Weckruf für die Gäste, so hatte Markus Boyer zwei Minuten später im direkten Gegenschlag die Chance auf den Ausgleich, er ließ seine Chance jedoch ungenutzt. Schiedsrichter Wenigwieser beendete Durchgang eins mit einem Stand von 1:0 zu Gunsten der Heimischen. Schwertberg war unterm Strich die klar bessere Mannschaft, können sich jedoch glücklich schätzen, dass St. Magdalena seine Großchancen ungenützt ließ.

Hoislbauer schnürt Doppelpack und beschert Schwertberg "Arbeitssieg"

In Durchgang zwei wirkten die Gäste aus St. Magdalena deutlich aufgeweckter und versuchten oftmals das Heft in die Hand zu nehmen. Die Hausherren warteten hingegen diszipliniert auf Kontermöglichkeiten. In Minute 67 konnte einer dieser schnellen Konter zu einem Tor umgemünzt werden. Mario Milic, erst fünf Minuten am Feld, wird von Julian Riedl bedient und netzt ein zum 2:0. Fortan übernahm Schwertberg wieder das Spielgeschehen. Die Gäste gaben sich nicht geschlagen, St. Magdalena Kapitän Niklas Klaffenböck nahm das Zepter in die Hand, sein Weitschuss wird abgefälscht und landet unhaltbar im Kreuzeck. Kurz vor Schluss wird Michael Hoislbauer von Julian Riedl bedient und drückt das Spielgerät über die Linie - Doppelpack für Hoislbauer, zweiter Assist für Riedl.

Am Ende feierte die ASKÖ Steinbach Schwertberg nach einer couragierten Leistung einen verdienten Heimsieg, während der SK St. Magdalena am dritten Spieltag der Landesliga Ost bereits die zweite Niederlage einstecken musste.

Stimme zum Spiel

Matthias Lindtner (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Ich hatte anfangs ein paar Bedenken wegen der Doppelbelastung aufgrund der Cup-Partie, die wir am Dienstag zuvor gespielt hatten. Wir sind dann aber super ins Spiel gestartet, hielten St. Magdalena gut in Schach. Nachdem wir vor der Halbzeit in Führung gegangen sind hatten wir anfangs in Hälfte zwei den Schwung verloren, schafften es aber Gott sei Dank schnell wieder die Kontrolle zu erlangen. Mit dem 2:0 machten wir dann gefühlsmäßig den Deckel drauf. Meiner Meinung nach war es ein verdienter Sieg und mich freut es für die Burschen, dass wir uns belohnen konnten und es schafften den betriebenen Aufwand endlich in zählbares ummünzen."

Die Besten:

ASKÖ Schwertberg: Michael Hoislbauer, Julian Riedl

SK St. Magdalena: Niklas Klaffenböck

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!