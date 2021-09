DSG Union Naarn weiter mit null Punkten am Tabellenende

Details Sonntag, 05. September 2021 07:14

Nach einer 4:0-Pleite in der Vorwoche im Derby gegen Dietach war die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn zu Gast im Alois Schwarz Waldstadion in Neuzeug. Die Gäste aus dem Machland hatten den Saisonstart völlig verpatzt - mit null Punkten und einem Torverhältnis von -8 markierte man das Tabellenschlusslicht. Die Hausherren konnten auch gegen Naarn über die volle Spieldauer überzeugen und fuhren einen ungefährdeten 2:0 Sieg ein.

2x Alumium, aberkanntes Tor: Neuzeug bekommt den Ball nicht über die Linie

Zu Beginn der Partie machten es die Gäste den von Anfang an dominanten Gastgebern nicht leicht. 200 angereiste Zuschauer sahen ein von Standardsituationen geprägtes Spiel in Durchgang eins, bei dem keine Mannschaft sich einen entscheidenden Vorteil herausspielen konnte. Die Zauner-Elf hatte in Minute 13 die erste Top-Chance, der Querbalken stand der Führung jedoch im Weg. Nach zahlreichen Eckstößen und einem erneuten Lattentreffer war es dann soweit - der ATSV Neuzeug konnte einen Eckstoß über die Linie drücken und zum vermeintlichen 1:0 verwerten. Die Torjubel wurden jedoch prompt vom Pfiff des Schiedsrichters übertönt - Stürmerfoul. Somit ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Knoten platzt: Neuzeug krönt gute Leistung mit zweitem Saisonsieg

Bis zur 66. Spielminute mussten die Zuschauer auf den ersten Treffer warten. Dominik Neudorfer stand goldrichtig am zweiten Pfosten und verwertete eine Flanke von Bernhard Zauner zur längst überfälligen Führung. In der 81. Spielminute machte Neuzeug schlussendlich den Deckel drauf. Nach einem schönen Doppelpass mit dem eingewechselten Cziraki tauchte Johannes Bichler frei vor Naarn-Schlussmann Dominik Eder auf und überhebt diesen gekonnt, 2:0 für die Gastgeber. In der Nachspielzeit hatte Stefan Zeilinger die Chance auf das 3:0, sein Abschluss streift den Querbalken und segelt knapp über das Gehäuse. Neuzeug feierte nach Abpfiff einen wohlverdienten Sieg, während die DSG Union Naarn auch in Runde vier punktlos blieb.

Stimme zum Spiel

Hubert Zauner (Trainer ATSV Neuzeug):

„Ich glaube, dass wir das Spiel 90 Minuten dominiert haben und verdient als Sieger vom Platz gegangen sind. Auch weil wir die Geduld gehabt haben und gewartet haben bis sich die Möglichkeiten ergeben. Wir waren ja letztes Jahr in der gleichen Situation und hatten nach vier Spielen auch keinen Punkt und es ist bitter für Naarn. Sie haben alles probiert aber es ist halt schwierig aus so einem Negativlauf rauszukommen. Meiner Mannschaft kann ich nur ein Kompliment machen weil wir seriöser in der Restverteidigung gespielt haben und dann zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht haben.

Die Besten

ATSV Neuzeug: Safak Ileli (LM), Stefan Zeilinger (IV)

DSG Union Naarn: Dominik Eder (TW)

