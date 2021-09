SC Marchtrenk stimmt sich auf's Derby ein: souveränes 3:0

Details Sonntag, 05. September 2021 14:54

Der UFC PIENO Rohrbach-Berg steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den SC Marchtrenk mit 0:3. Auf dem Papier stand eine ausgeglichene Partie auf dem Programm, schlussendlich konnte sich die Heimmannschaft nach einer torlosen ersten Halbzeit in Durchgang zwei durchsetzen und die nächsten drei Zähler einfahren.

Chancen auf beiden Seiten - torloser erster Durchgang

Die erste gute Chance der Partie ließ nicht lange auf sich warten. Die Gäste hatten den vermeintlich besseren Start erwischt und hätten in Minute 19 bereits in Führung gehen können. Nur Stefan Hessenberger steht dem 0:1 im Weg, der Marchtrenker kann das Spielgerät in letzter Not von der Linie kratzen. Auch die Hausherren hatten in Durchgang eins die Chance anzuschreiben, doch auch der formstarke Tihomir Zivkovic bringt nach starker Vorarbeit von Emmanuel Ikoko den Ball nicht an Gästetorwart Strixner vorbei. So konnte sich keine der Mannschaften in Halbzeit eins einen entscheidenden Vorteil verschaffen, es ging mit einem 0:0 in die Kabine.

Marchtrenk kontrolliert heimischen Luftraum - drei Kopfballtore

Adam Kensy hatte wohl in der Pause die richtigen Worte gefunden. „Wir sind in der zweiten Hälfte noch organisierter aufgetreten, und sind dann kontinuierlich zu Abschlüssen gekommen", so der Coach der Marchtrenker. Der erste Volltreffer ließ nicht lange auf sich warten, Davor Brajkovic schraubte sich nach einer Peterstorfer-Ecke hoch und nickte zum 1:0 ein (55.). Tihomir Zivkovic machte seine vergeben Chance aus Halbzeit eins wieder gut und erhöhte ebenso per Kopf auf 2:0 (61.). Neuzugang Christoph Roitner sorgte in Minute 68 für klare Verhältnisse, als er seine Sprungkraft unter Beweis stellte und zum 3:0 Endstand einköpfte. Der SC Marchtrenk stimmt sich somit adäquat auf das anstehende Derby ein und beschert der UFC Rohrbach-Berg die erste Saisonniederlage.

Stimme zum Spiel

Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk):

„Auf alle Fälle ein total verdienter Sieg für meine Mannschaft, es ist uns auch wieder gelungen zu Null zu spielen. 3:0 - das kann auch kein Zufall sein, da brauchen wir absolut nicht zu diskutieren. Ich kann auch keinen Akteur rausnehmen, die ganze Mannschaft hat gut gespielt und wir haben verdient gewonnen."

Landesliga Ost: SC Marchtrenk – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 3:0 (0:0)

55 Davor Brajkovic 1:0

61 Tihomir Zivkovic 2:0

68 Christoph Roitner 3:0

