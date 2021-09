Remis im Spitzenspiel: SU Bad Leonfelden entführt Punkt dank "Last-Minute Radouch"

Details Sonntag, 26. September 2021 13:36

Am Samstagnachmittag stieg das Spitzenspiel der Landesliga Ost in der Dietach Arena. Die SU Vortuna Bad Leonfelden war zu Gast beim Spitzenreiter, der Union Dietach. 252 Zuschauer sahen ein sehr intensives und qualitativ hochwertiges Fußballspiel, welches schlussendlich keinen Sieger fand.

Gäste vergeben Hochkaräter

Von Beginn an wurde auf beiden Seiten Offensivfußball gespielt, von einem langsamen Abtasten war nicht die Rede. Die erste richtig gute Gelegenheit hatten die Gäste aus Bad Leonfelden. Ein abgefälschter Ilic-Schuss fällt Benjamin Freudenthaler vor die Füße, dessen Abschluss lenkt Dietach-Schlussmann Lukas Huemer per Fußabwehr an die Stange. Der Folgeschuss von David Radouch aufs leere Tor kann ebenso von der Dietacher Hintermannschaft entschärft werden. Ein Quäntchen Glück und eine sensationelle Fußabwehr von Huemer bewahren somit die Hausherren vor dem frühen Rückstand. Zehn Minuten legt sich Denis Berisha den Ball bei einem Freistoß aus knapp 17 Metern zurecht. Der Dietach-Goalgetter zirkelt den Ball über die Mauer hinweg ans Außennetz - nur wenige Zentimeter stehen einer Führung der Gastgeber im Weg. Direkt im Gegenzug hatte die SU Bad Leonfelden wieder die Chance in Führung zu gehen - nach einem langen Ball ist Radouch auf und davon, scheitert aber wieder an Keeper Huemer.

Heiße Schlussphase - Radouch rettet vom Punkt in der Nachspielzeit

Gegen Ende der erste Hälfte hatte die Ruttensteiner-Elf noch einige Halbchancen, um in Führung zu gehen, Seperovic und Berisha scheitern jeweils an UBL-Torwart Froschauer. Lange mussten sich die Fans auf den ersten Volltreffer gedulden, sahen aber dennoch eine spannende, unterhaltsame und vor allem hochwertige Partie auf Augenhöhe. Die Heimmanschaft war es letztendlich, die den ersten Treffer markierte. Imran Sadriu schnappt sich das Spielgerät, geht an drei Weiß-Blauen vorbei und zieht nach außen, schlägt eine Flanke zur Mitte und findet Yusuf Efendioglu, der schraubt sich hoch und nickt zur Führung ein (79.). Trotz des späten Rückstands gab sich der Gast nicht geschlagen. Tief in der Nachspielzeit wird Freudenthaler von zwei Dietachern im Strafraum zu Boden gerissen - Schiedsrichter Robert Platzer zeigt auf den Punkt! David Radouch schickt Lukas Huemer in die falsche Ecke und macht den Last-Minute Ausgleich perfekt (93.).

Stimme zum Spiel

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit den ersten sieben Runden, wir sind immer noch ungeschlagen und haben einen kleinen Polster auf unsere Verfolger. Wir wollen natürlich so lange es geht auf der Tabellenspitze sein, aber entscheidend ist, wer nach 26 Runden ganz oben ist und nicht nach sieben oder acht. Am Schluss wird abgerechnet und da wollen wir ganz oben stehen."

Die Besten:

Union Dietach: Philipp Haslgruber (IV), Denis Berisha (ZOM)

SU Bad Leonfelden: David Radouch (ST)

Landesliga Ost: Union PROCON Wohnbau Dietach – SU Vortuna Bad Leonfelden, 1:1 (0:0)

79 Yusuf Efendioglu 1:0

93 David Radouch 1:1

