"Wollen im Frühjahr genau da weitermachen wo wir aufgehört haben" Dietach fixiert Herbstmeistertitel!

Die Union Dietach kührte sich am gestrigen Samstagnachmittag zum verdienten Herbstmeister. Nachdem man neun Spiele en Suite ungeschlagen war, geriet die Ruttensteiner-Elf im Endspurt ein wenig ins stolpern und musste zusehen wie der komfortable Punktevorsprung zu den Verfolgern immer dünner wurde. Im letzten Spiel der Hinrunde ließ die Union Dietach auf eigener Anlage jedoch nichts anbrennen und siegte wohlverdient mit 2:0 gegen den SK St. Magdalena.

Dominante Hausherren gehen durch Berisha in Führung

Von Beginn an merkte man, dass die Gastgeber um jeden Preis gewinnen und den Herbstmeistertitel einsacken wollten. Dies spiegelte sich auch im Spielverlauf wieder, Dietach erarbeitete sich Chancen um Chance, konnte in der Anfangsphase jedoch nicht aus der spielerischen Überlegenheit Kapital schlagen. In der 36. Spielminute war es dann endlich soweit und zumindest ein beachtlicher Teil der 150 anwesenden Zuschauer durften zum ersten Mal jubeln. Imran Sadriu setzte nach einem wichtigen Ballgewinn im Gegenpressing Yusuf Efendioglu in Szene, dieser bediente den eingelaufenen Denis Berisha, der Abschluss - Formsache für den Toptorjäger der schwarz-grünen, 1:0. Bis zur Pause hielt die Hintermannschaft der Gäste stand, so blieb es vorerst bei der hauchdünnen Heimführung.

Traumstart in Durchgang zwei - Joker sticht

Den Startschuss in die zweite Hälfte setzten wiederum die heimischen. Nur zwei Minuten später setzte Hasib Seperovic Adis Dudakovic mit einem gefühlvollen Schnittstellenpass in Szene, dessen Hereingabe SKM-Schlussmann Asböck ungewollt in Richtung Stefan Thallinger lenkte, letzterer schob das Spielgerät per Kopf am bereits geschlagenen Keeper vorbei und erzielte das 2:0. Die tiefstehenden Gäste versuchten wie auch schon in Durchgang eins immer wieder gefährliche Nadelstiche zu setzen, konnten diese Aktionen aber nicht in Zählbares ummünzen. So blieb es beim 2:0 aus Sicht der Union Dietach, die folglich den nächsten Dreier einfuhr und als Herbstmeister überwintert.

Die Union Dietach verabschiedet sich mit dem errungenen Herbstmeistertitel erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 19.03.2022 bei der DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn wieder gefordert. Der SK St. Magdalena trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf die SU Vortuna Bad Leonfelden.

Stimme zum Spiel

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Ich bin mit meiner Mannschaft sehr zufrieden, das war ein perfekter Abschluss der Hinrunde. Wir haben kurz gefeiert, aber jetzt liegt der Fokus schon auf der Vorbereitung und dem Frühjahr. Wir wollen wieder genau da weitermachen wo wir jetzt aufgehört haben. Wir hoffen, dass wir im Frühjahr fertig spielen können und genauso starten wie wir im Herbst gestartet sind mit dem klaren Ziel Meister zu werden."

Die Besten:

Union Dietach: Pauschallob

Landesliga Ost: Union PROCON Wohnbau Dietach – SK St. Magdalena, 2:0 (1:0)

36 Denis Berisha 1:0

47 Stefan Thallinger 2:0

