Bad Leonfelden gewohnt souverän - Saisonauftakt dank starker zweiter Hälfte geglückt!

Details Sonntag, 20. März 2022 17:07

Am gestrigen Samstagnachmittag war die SU Bad Leonfelden zu Gast in der Landeshauptstadt beim SK St. Magdalena. Auf dem Papier erwartete man eine klare Angelegenheit, davon war man jedoch in einer mehr als ausgeglichenen ersten Hälfte weit entfernt. Letztendlich gelang es dem klaren Favoriten aus Bad Leonfelden dennoch, die nötige Qualität auf den Platz zu bringen und schlussendlich mit 4:1 zu triumphieren.

Umkämpfter erster Durchgang

Die 350 im Sonnleitner Stadion anwesenden Zuschauer bekamen nach der zeremoniellen Eröffnung der neuen Tribüne ein vorerst unspektakuläres Fußballspiel geboten. Die favorisierten Gäste kamen nicht wirklich ins Spiel, St. Magdalena stand souverän im Defensivverbund und ließ wenig bis garnichts zu. Dementsprechend resultierte der Führungstreffer der UBL auch aus einem individuellen Fehler in der Abwehr des SKM - Nutznießer des schlechten Klärversuchs ist Michael Brungraber, der nach Fehler eines Innenverteidigers dankend einschob und auf 0:1 stellte (18.). In der Folge kamen trotz des Rückschlags die Hausherren besser in die Partie, wurden aber bis zur letzten Minute der ersten Halbzeit nicht zwingend. Da war es Stefan Berndorfer, der Mathias Krennmayr im eigenen Strafraum zu Fall brachte - Schiedsrichter Platzer zeigte sofort auf den Punkt. Den folgenden Strafstoß versenkte SKM-Torjäger Florian Wagner souverän (46.) und markierte zugleich den Pausenstand.

Bad Leonfelden nimmt Zepter in die Hand

Nach dem Seitenwechsel sahen die angereisten Fans eine völlig andere Partie. Die Hartl-Elf war fortan voll am Drücker und es dauerte auch nicht lange, bis man die erneute Führung an sich riss. Der aufgerückte Jakub Hric war es, der nach einem langen Ball das Spielgerät im Tor versenkte (57.). Auf einen Stangenschuss und zeitgleich erstem Lebenszeichen von David Radouch (64.) folgte drei Minuten später der nächste Treffer: Maximilian Egger lädt Stefan Berndorfer mit einem technischen Fehler förmlich ein, dieser lässt sich nicht zwei Mal bitten und erhöht auf 3:1 aus Sicht der Gäste. Der Schlusspunkt der Partie galt noch dem ungewohnt unauffälligen David Radouch, der mit einem feinen Heber den 1:4-Endstand herbeiführte.

Stimme zum Spiel

Stefan Hartl (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Am Ende war es sicher ein verdienter Sieg, der vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Das schaut einfacher aus, als es in Wirklichkeit war. Das erste Meisterschaftsspiel nach einer Pause ist immer ein bisschen speziell, man weiß nie genau wo man steht. In der Halbzeit war uns dann klar, dass es jetzt an uns liegt und wir Gas geben müssen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit schon sehr gut gemacht, da waren wir meiner Meinung nach klar besser."

Die Besten:

SK St. Magdalena: Mathias Krennmayr (LA/RA)

SU Bad Leonfelden: Jakub Hric (IV), Alexander Krumphals (OM/LM/LV), Michael Brungraber (ZM)

Landesliga Ost: SK St. Magdalena – SU Vortuna Bad Leonfelden, 1:4 (1:1)

18 Michael Brungraber 0:1

46 Florian Wagner 1:1

57 Jakub Hric 1:2

67 Stefan Berndorfer 1:3

82 David Radouch 1:4