Last-Minute-Pichler rettet Katsdorf das Remis

Details Sonntag, 20. März 2022 19:00

Jeder Punkt zählt für die Union Katsdorf im Abstiegskampf, dies zeigte die Truppe von Neo-Coach Samir Hasanovic bereits am gestrigen ersten Spieltag der Frühjahrsrunde gegen den SK ADmira Linz. Mit Ach und Krach gelang es den Katsdorfern in einer kräftezehrenden Partie in letzter Minute den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Verschossener Elfmeter und kurioses Eigentor

Die ADmira versuchte von Beginn an den Ton der Partie zu bestimmen und dies gelang den Mannen von Stefan Kuranda auch ganz gut gegen ein tiefstehendes, konzentriert-verteidigendes Schlusslicht aus Katsdorf. Etwa zwanzig Minuten gespielt, hatte man die große Chance die bisher gezeigte Leistung in Zählbares umzumünzen, als Schiedsrichter Günther Nebel auf den Punkt zeigte und die Gäste zum Strafstoß bat. Dieser wurde jedoch vergeben, was nicht heißen sollte, dass die ADmira vor der Halbzeit nicht in Führung gehen werde: ein paar Minuten später, in Minute 31, gibt es nach einer Standardsituation Tumult im Katsdorfer Sechzehner, der letztlich damit endet, dass Marcel Pichler das Spielgerät mit der Hüfte über die Linie verlängert - das Schiedsrichtergespann fasste die Situation anders auf und vermerkte Patrick Baumgartner als Torschützen. Die Gäste aus der Landeshauptstadt hatten sich somit eine hauchdünne, aber definitiv nicht voll zufriedenstellende Führung zur Halbzeit aufgebaut.

Pichler trifft ins "richtige" Tor und schnürt Doppelpack

Auch in der zweiten Hälfte veränderte sich am Spiel nicht wirklich etwas. ADmira etwas spielbestimmender, Katsdorf stehts bemüht, aber nicht aktiv genug im Offensivspiel. Erst in der Schlussphase wurde die Partie nochmal richtig heiß. Zuerst bewahrte Katsdorf-Torwart Stephan Pichler die Hausherren vor der Vorentscheidung, ehe man im direkten Gegenzug selbst einen vermeintlichen "Hunderter" ausließ. In der 93. Spielminute wurde es dann kurios: ADmira-Torwart Serdar Salur hält den Ball zu lange, indirekter Freistoß für die Gastgeber. Dieser landet jedoch wieder direkt in den Armen von Salur, der die Kugel aber nicht festhalten kann und zusehen muss, wie Marcel Pichler die Murmel über die Linie drückt, Ausgleich (93.)! Glückliche Katsdorfer zeigten Charakter und holten somit einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

Am nächsten Samstag reist die Union Katsdorf zum UFC PIENO Rohrbach-Berg, zeitgleich empfängt der SK ADmira die FC Blau-Weiß Linz Amateure.

Stimme zum Spiel

Samir Hasanovic (Union Katsdorf):

„Wir können mit dem Punkt gut leben, es war aber von beiden Seiten keine wirklich gute Partie. Unsere Moral war riesig, die Mannschaft hat super gekämpft. Wir haben uns mehr auf die Abwehr fokussiert. Aufgrund unseres Ehrgeizes haben wir uns den Punkt auch verdient denke ich, obwohl die ADmira spielerisch die bessere Mannschaft war und super Einzelspieler hat."

Die Besten:

Union Katsdorf: Stephan Pichler (TW)

Landesliga Ost: Union Katsdorf – SK ADmira Linz, 1:1 (0:1)

31 Marcel Pichler (Eigentor) 0:1

93 Marcel Pichler 1:1