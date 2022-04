Viktoria Marchtrenk setzt sich im Topspiel gegen Bad Leonfelden durch!

Details Samstag, 23. April 2022 19:14

Topspiel-Wochenende in der Landesliga Ost! Neben dem Sonntagsduell zwischen Tabellenführer Dietach und dem SC Marchtrenk (4.) trafen am gestrigen Freitagabend bereits der Zweitplatzierte und der Dritte aufeinander, als die SU Bad Leonfelden zu Gast beim ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk war. Die Partie wurde ihren Erwartungen zwar gerecht, sonderlich viele Torerfolge bekamen die Zuschauer jedoch nicht zu sehen. Die Marchtrenker siegten knapp dank eines Treffers von Kevin Lindinger mit 1:0.

Bad Leonfelden vergibt Großchancen

Die Gäste starteten richtig gut in dieses Topspiel. Direkt in der vierten Minute erläuft sich David Radouch einen kurz-geratenen Rückpass und legt vor Marchtrenk-Keeper quer auf Leon Ilic, der jagt das Leder zum Pech der Gäste weit über den Kasten. Spätestens fünf Minuten später muss man sich glücklich schätzen auf Seiten der Hausherren, da Ilic erneut nach einem Konter zum Abschluss kam, diesmal aber die Querlatte traf. Damit wachte die Elf von Ervin Begic dann aber auf und kam mit fortschreitender Spieldauer besser ins Spiel. Im Gegensatz zur glücklosen SU Bad Leonfelden, die zu diesem Zeitpunkt mit 2:0 hätte führen müssen, verbuchte man auch das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. Etwa eine halbe Stunde gespielt, erkämpft sich Viktoria-Innenverteidiger Kevin Lindinger im Mittelfeld den Ball und setzt direkt Albin Ramadani in Szene, der ließ seine Qualitäten im Dribbling aufblitzen und fand den herbeirauschenden Lindinger in der Mitte, der das Leder aus kurzer Distanz über die Linie beförderte (33.).

Torloser zweiter Durchgang

Viele hatten nach dem actionreichen Hinspiel (Endstand 4:3 für UBL) ein ähnlich unterhaltsames Spiel erwartet, wurde aber auch nach dem Seitenwechsel mehr oder weniger enttäuscht. Beide Teams waren zwar voll fokussiert, dies hatte aber zur Folge, dass wenig risikoreich auf beiden Seiten gespielt wurde. Dennoch hatten sowohl die Hausherren, als auch die Gäste die Chance auf die Vorentscheidung bzw. den Ausgleich. Auf Seiten der Begic-Elf war es Ramadani, der auch an diesem Tag wirbelte, in der 70. Spielminute aber in Florian Froschauer seinen Meister fand. Besonders knapp wurde es für die Viktoria, als David Radouch einen traumhaft-getretenen Freistoß in Minute 73 an die Latte hämmerte. In der 83. Spielminute hatte auch noch Marko Miljak die Chance auf das 2:0, doch auch er biss sich am Schlussmann der Bad Leonfeldner die Zähne aus. Auch der Lucky-Punch blieb in den Schlussminuten dank einer konzentriert-verteidigenden Marchtrenker Hintermannschaft aus - die Hausherren siegten mit 1:0.

Stimme zum Spiel

Ervin Begic (Trainer ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk):

„Das war ein richtig lässiges Spiel, es hat sehr viel von einem richtigen Spitzenspiel gehabt. Wir haben die Führung am Ende mörderisch über die Zeit gebracht, richtig geil verteidigt und die drei Punkte dadurch verdient.“

Die Besten:

ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk: Kevin Lindinger (IV), Stefan Marcinkovic (LM)

SU Bad Leonfelden: Florian Froschauer (TW)