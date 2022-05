USV St. Ulrich ringt UFC Rohrbach-Berg glanzlos nieder

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:30

Der USV St. Ulrich ist weiterhin in Top-Form. Auch gegen einen auf dem Papier vielleicht leicht favorisierten UFC Rohrbach-Berg wusste man zu überzeugen und fuhr den nächsten Dreier im Abstiegskampf ein. Kapitän Sebastian Wimmer avancierte dabei zum Matchwinner, da sein Elfmetertor in der 60. Spielminute auch das einzige der Partie blieb.

Offener erster Durchgang - Friedl hat Führung auf dem Fuß

Es war eine eher ereignisarme erste Hälfte, die die 120 angereisten Zuschauer zu Gesicht bekamen. Die Gäste waren dabei die spielbestimmendere Mannschaft und verzeichneten auch die eine oder andere gut Offensivaktion. In der 33. Spielminute hätte man auch in Führung gehen müssen, als Julian Friedl einen Rückpass von Sebastian Wimmer abfing, jedoch in letzter Not von Matthias Spath am Abschluss gehindert wurde. Der USV fand in diesen ersten 45 Minuten in der Offensive fast garnicht statt: „Wir waren vorne einfach zu wenig durchschlagkräftig und nicht mutig genug.", haderte St. Ulrich-Coach Andreas Milot mit der Herangehensweise seiner Mannschaft in Hälfte eins.

Deutliche Leistungssteigerung: St. Ulrich trifft vom Punkt

Was in Durchgang eins fehlte, wurde akribisch nachgeholt nach dem Seitenwechsel. Man brachte auf Seiten der Gastgeber auch die nötigen Tugenden im Offensivspiel mit und belohnte sich auch nach einigen verpassten Halbchancen mit der Führung. Arslan Nesimovic wurde im Strafraum zu Fall gebracht, Pfiff - Elfmeter. Sebastian Wimmer trat an und ließ dem eingewechselten Rohrbach-Ersatzgoalie Lukas Weidinger keine Chance (60.). Nach dem Führungstreffer folgte noch eine Drangphase der Hausherren, ehe sich in der Schlussphase die Elf von Christian Eisschiel darum bemühte, irgendwie die drohende Pleite abzuwenden. Ein Torerfolg blieb auf beiden Seiten aus, der USV zeigte wie in den letzten Wochen ein souveränes Defensivverhalten und rettete die Führung über die Zeit.

Am nächsten Samstag reist der USV St. Ulrich zur ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk, zeitgleich empfängt Rohrbach den SK ADmira Linz.

Stimme zum Spiel

Andreas Milot (Trainer USV St. Ulrich):

„Gratulation an meine Mannschaft, die wieder eine sehr gute Einstellung zum Spiel hatte. Das war nicht so einfach nach einem so fulminanten Spiel gegen die ADmira, wir haben aber das gut umgesetzt, was wir uns im Vorhinein ausgemacht haben und haben sehr fleißig gegen den Ball gearbeitet."

Die Besten:

USV St. Ulrich: Benjamin Maixner (RV)

UFC Rohrbach-Berg: Lukas Weidinger (TW), Benedikt Schaubmaier (ST)

Landesliga Ost: USV St. Ulrich – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 1:0 (0:0)

60 Sebastian Wimmer 1:0