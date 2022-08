Attraktives Last-Minute-Remis: Liganeuling St. Florian erkämpft sich Punkt gegen starken UFC Rohrbach-Berg

Details Sonntag, 07. August 2022 15:44

Eine weitestgehend sorgenfreie Saison spielte der UFC Rohrbach-Berg im vergangenen Jahr, wäre da nicht dieser hochspannende Saisonendspurt gewesen. Am Ende fand man sich mit 32 Punkten auf Rang neun wieder, einen Punkt über dem ominösen Strich. Dabei spielten die Rohrbacher trotz großteils guter Leistungen satte elf Mal Unentschieden und avancierten zum absoluten Remis-König der Liga - Fazit: Luft nach oben. Am ersten Spieltag der neuen Saison war man nun zu Gast bei der SPG St. Florian/Niederneukirchen und nahm sich einiges vor. Der OÖ-Liga Absteiger hat einen großen Umbruch hinter sich, neben 14 neuen Akteuren kehrte auch Wilhelm Wahlmüller als Chefcoach zurück an seine alte Wirkungsstätte. Sein Comeback verlief grundsolide, man kämpfte sich nach einem Rückstand zurück und sicherte sich einen Punkt gegen die Mannen von Christian Eisschiel.

Rohrbach erspielt sich komfortable Pausenführung

Die Teams begegneten sich von Beginn an großteils auf Augenhöhe, Chancen waren auf beiden Seiten in der Anfangsphase Mangelware. Nach einer eher unspektakulären Anfangsviertelstunde waren es dann die Gäste, die die erste gute Gelegenheit nutzten und in Führung gingen. Neuzugang Davor Brajkovic zeichnete sich für den ersten Tagestreffer verantwortlich, als er nach einer Flanke von Manuel Hofer zur Stelle war und per Kopf die Führung besorgte (15.). Der Treffer veränderte nicht sonderlich viel am weiteren Spielverlauf, bis knapp fünf Minuten vor der Pause die Florianer anklopften. Rohrbach-Schlussmann Weidinger blieb im 1-gegen-1 jedoch Sieger gegen Samuel Feichtner und bewahrte sein Team vor dem Ausgleich. In der letzten Minute der ersten Hälfte wurde es dann doppelt-bitter für die Hausherren: Jan Mittermayr schraubte per Kopf nach Flanke von Markus Gahleitner hoch auf 2:0 und verschaffte der Eisschiel-Elf einen beruhigenden Vorsprung zum Pausentee.

Superjoker Langwieser haucht St. Florian neues Leben ein

In der Pause folgte eine im weiteren Verlauf für die Heimmannschaft essentielle personelle Veränderung: Sandro Langwieser kam ins Spiel und sollte nur wenige Minuten später zum ersten Mal groß aufzeigen. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff fand Maximilian Klepp Langwieser im Zentrum, der nahm sich die Kugel gekonnt an und besorgte mit einem präzisen Abschluss den Anschlusstreffer. Die daraus resultierende Euphorie wurde fünf Minuten später von einem bitteren Ereignis gedämpft - nach einer Hereingabe wird Gahleitner im Strafraum zu Fall gebracht, Schiedsrichter Wolfsberger zeigte auf den Punkt - Elfmeter. Brajkovic trat an und versenkte den fälligen Strafstoß, gelungener Einstand für den ehemaligen Marchtrenker. Die Wahlmüller-Elf ließ sich davon nicht sonderlich beeindrucken, postwendend wurde wieder Langwieser freigespielt und ebenso im Sechzehner regelwidrig gestoppt. Für die Gastgeber trat Enis Kolakovic an und verwertete ebenso souverän wie Brajkovic - 2:3 (62.). Nun war wieder alles möglich und die Heimischen drückten in der Schlussphase, vereitelten die Kontermöglichkeiten der Rohrbacher souverän und belohnten sich auch noch im letzten Atemzug mit dem Ausgleich. Einmal mehr war Sandro Langwieser auf dem Flügel nur mit einem Foul zu stoppen - Freistoß, alle nach vorne. Kolakovic servierte dem aufgerückten David Oismüller den Ball auf dem Kopf und der nickte zum vielumjubelten 3:3-Endstand ein (93.).

St. Florian/Niedern. tritt am kommenden Samstag beim USV St. Ulrich an, Rohrbach empfängt am selben Tag den SC Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Wahlmüller (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Nachdem wir einen kompletten Umbruch hatten und die Vorbereitung in Anbetracht der Personalsituation immer wieder schwierig war, war es für uns ein Start ins Ungewisse. Das ist oft für Mannschaften so bei Meisterschaftsstart, bei uns trifft das aber aufgrund der Umstände noch extremer zu. Dadurch haben wir zu Beginn nicht so richtig in die Partie gefunden, das ist aber auch verständlich. Die Mannschaft hat sich aber sukzessiv gesteigert und dann spielerisch eine gute Performance abgeliefert. Es macht einen auch als Trainer stolz, wenn man sieht, dass die Mannschaft nach einem Rückstand den Kampf annimmt und zurückschlägt. Schlussendlich hat sich das Team auch mit dem verdienten Ausgleich belohnt, wobei ich auch sagen muss, dass Rohrbach eine sehr gute Mannschaft war und sicher aufzeigen wird in der Meisterschaft."

