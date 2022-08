Neuzeug feiert soliden Auftaktsieg - Höllwarth erzielt ersten KM-Treffer

Details Sonntag, 07. August 2022 18:37

Mit dem ATSV Neuzeug und dem SV Traun trafen gestern am ersten Spieltag der Landesliga Ost zwei Teams aufeinander, die in der vergangenen Spielzeit fast durchwegs direkte Konkurrenten waren. Bei beiden Teams gab es wenige, aber dennoch aussagekräftige personelle Veränderungen in der Übertrittszeit, sodass im Vorfeld die Chancen auf ein spannendes Kräftemessen gut waren. Auch wenn die drei Punkte am Ende in Neuzeug blieben, lieferten sich die Teams eine den Erwartungen entsprechend spannende Partie.

Glücklose Trauner werden von eiskalten Hausherren überrumpelt

Die Anfangsphase gehörte ganz klar den Mannen von Markus Erbschwendtner, der sah, wie sein Team das Heft von Beginn an in die Hand nahm und sich auch die eine oder andere gute Einschussmöglichkeit erspielte. Lediglich das nötige Quäntchen Glück fehlte den Gästen, weil ein Mal das Aluminium die Neuzeuger vor dem Hintertreffen bewahrte, und wenige Minuten später ging bei einem Treffer des SV die Fahne des Assistenten hoch. So kam es in Minute 32, wie es kommen musste: Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte lief Attila Cziraki frei auf das Tor und schob die Kugel eiskalt an Keeper Laurent Mali vorbei zur Führung. Beflügelt vom Führungstreffer waren nun die Hausherren am Drücker und belohnten sich kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 2:0. Diesmal zeichnete sich Benedikt Lueghamer nach einem Corner per Kopf verantwortlich (40.) und sorgte für eine komfortable Pausenführung.

Gäste schnuppern an Comeback

Nach dem Seitenwechsel ging es in ähnlicher Tonart wie vor dem Pausenpfiff weiter, in den Anfangsminuten schienen die Gastgeber das Spiel unter Kontrolle zu haben, während die Gäste viel versuchten, im Spielaufbau jedoch immer wieder nachlässig agierten. Mit fortschreitender Spieldauer kippte die Feldüberlegenheit jedoch wieder zu Gunsten der Erbschwendtner-Elf, die ab Minute 60 wieder gut ins Spiel fand. Dementsprechend rasch belohnte man sich auch für das gezeigte Engagement, als in Minute 73 ein Pass reichte, um weit-aufgerückte Neuzeuger auszuhebeln - der fünf Minuten zuvor eingewechselte Kristijan Ascic blieb auch eiskalt und netzte ein, Anschlusstreffer. Knapp zehn Minuten später hatte der ATSV erneut Glück, weil einmal mehr ein Abschluss vom Querbalken zurück ins Spielfeld prallte. Postwendend stellten die Hausherren abermals ihren Killerinstikt zur Schau: Konter, Johannes Bichler setzt den eingewechselten Pascal Höllwarth in Szene und der besorgte mit einem gefühlvollen Heber die Vorentscheidung (83.).

Am kommenden Freitag tritt der ATSV Neuzeug beim SK St. Magdalena an, während der SV HAKA Traun einen Tag später die SU Vortuna Bad Leonfelden empfängt.

Stimme zum Spiel

Christian Tabernig (Trainer ATSV Neuzeug):

„Die Leute reden darüber, dass die Liga heuer extrem knapp und spannend sein wird - es soll ja die beste Landesliga aller Zeiten sein. Das hat sich in diesem Spiel auch gezeigt, es hätte in alle Richtungen gehen können. Wir hätten früh in der Partie locker mit 0:2 in Rückstand geraten können, aber auch mit 4:0 führen können. Kleinigkeiten werden in dieser Saison viel entscheiden und ausmachen, darauf müssen wir uns einstellen."

Die Besten: Johannes Bichler (ZM), Fabian Bichler (LV)

Landesliga Ost: ATSV Neuzeug – SV HAKA Traun, 3:1 (2:0)

83 Pascal Höllwarth 3:1

73 Kristijan Ascic 2:1

40 Benedikt Lueghamer 2:0

32 Attila Janos Cziraki 1:0