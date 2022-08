Starke Schlussminuten reichen glanzloser SU Bad Leonfelden für nächsten Saisonsieg

Details Sonntag, 14. August 2022 15:42

Nach einem erfolgreichen Saisonauftakt hieß der nächste Prüfstein für die SU Bad Leonfelden SV Traun. Während die Mannen von Neo-Coach Daniel Mair in den bisherigen Pflichtspielen noch keinen einzigen Gegentreffer hinnehmen mussten, gestaltete sich der Saisonstart der Trauner nicht ganz so erfolgreich. Man zog gegen den ATSV Neuzeug den Kürzeren und wartet nach einer guten Vorbereitung immernoch auf den ersten Pflichtspielsieg. Daraus wurde trotz großem Engagement auch gegen die Leonfeldner nichts, man unterlag den Kurstädtern am Ende mit 0:3.

Radouch vergibt vom Punkt

Die im Vorfeld als Favorit deklarierten Gäste taten sich von Beginn an nicht sonderlich leicht gegen die Mannen von Markus Erbschwendtner. Die Hausherren waren gut eingestellt, präsentierten sich enorm-stark im Defensivverbund, ließen wenig zu und kamen zugleich ebenso zu guten Gelegenheiten. Dennoch hätte es nach einer knappen Viertelstunde 1:0 für die Sportunion stehen müssen, Top-Torjäger David Radouch scheiterte jedoch kläglich vom Elfmeterpunkt. So ging es vorerst ohne Torerfolg für beide Teams in die Kabinen.

Vemba bringt Gäste spät auf die Siegerstraße

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht sonderlich viel an der Spielcharakteristik. Auf beiden Seiten fehlte entweder die zündende Idee im vorderen Drittel, oder man agierte zu nachlässig vor dem Kasten und scheiterte kläglich. So neigte sich die Partie zunehmend dem Ende hinzu, bis - wie so oft im Fußball - ein Standard das Eis brach. Luvumbu Manuel Vemba stand nach einem Eckstoß goldrichtig und nickte in Minute 81 zur langersehnten Führung ein. So platzte auch der Knoten und die Gäste legten noch zwei Treffer nach. Beide Male war es eine Kombination zwischen Leon Ilic und David Radouch, wobei letzterer seinen verschossenen Elfmeter wiedergutmachte und per Doppelschlag (83./87.) das 3:0-Endergebnis herbeiführte.

Während der SV HAKA Traun am kommenden Freitag den SK St. Magdalena empfängt, bekommt es Bad Leonfelden am selben Tag mit dem SK ADmira Linz zu tun.

Stimme zum Spiel

Dominik Mach (Sportlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„Ein glücklicher Sieg, wobei wir die drei Punkte gerne mitnehmen. Jetzt sind wir immernoch in Pflichtspielen ungeschlagen und haben noch keinen Gegentreffer bekommen. Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind und die Mannschaft, sowie das Trainerteam gut und konzentriert arbeiten."

Die Besten: Florian Froschauer (TW), Luvumbu Manuel Vemba (ST), Leon Ilic (RM)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – SU Vortuna Bad Leonfelden, 0:3 (0:0)

87 David Radouch 0:3

83 David Radouch 0:2

81 Luvumbu Manuel Vemba 0:1