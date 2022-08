Kowatsch-Doppelpack: Nichts zu holen für BW-Linz Amateure gegen starke Admiraner!

Details Sonntag, 14. August 2022 16:11

Nach einem turbulenten Auftaktspiel beim Aufsteiger Union Putzleinsdorf war der SK ADmira Linz am gestrigen Samstag bei den Blau-Weiß Linz Amateuren zu Gast. Die Doma-Elf hatte den Saisonstart gegen eine starke SU Bad Leonfelden völlig verpatzt und holte sich eine 5:0-Klatsche beim Titelaspiranten ab. Auch das zweite Spiel wusste man nicht positiv zu gestalten, es setzte am Ende eine 1:3 Pleite gegen erneut starke Admiraner.

Eigentor bringt Gäste in Front

Die Hausherren traten zu Beginn enorm-engagiert auf und wussten mit ihrer jungen, dynamischen Truppe vor allem spielerisch zu gefallen. Man traf in dieser Anfangsphase aber auf einen taktisch-diszipliniert verteidigenden Defensivverbund der Gäste, die ab Minute zwanzig nach Startschwierigkeiten auch etwas besser ins Spiel kamen. Auch das nötige Quäntchen Glück hatte man auf seiner Seite, weil Tarik Alijagic in Minute 30 einen Stanglpass von David Köpf unglücklich ins eigene Tor lenkte und somit den Admiranern unfreiwillig eine Pausenführung bescherte. Diese hätte durchaus auch höher ausfallen können, Matthias Kowatsch scheiterte aber zwei Mal kurz vor dem Seitenwechsel im 1-gegen-1 an BW-Keeper Kevin Radulovic.

Blau-Weiß gleicht direkt aus, Gäste antworten eiskalt

Nur zwei Minuten gespielt in Durchgang zwei, bekamen die 120 angereisten Zuschauer den nächsten Treffer geboten. Ein Freistoß der Hausherren wird von der Mauer abgefälscht, Yunus Karakaya schaltet blitzschnell und drückt die Kugel über die Linie (47.). Die Euphorie über den geglückten Start wurde jedoch nur 60 Sekunden später schon gedämpft: Fabio Weissenberger tankte sich auf der rechten Seite durch und bediente Kowatsch, der keine Mühe hatte das Spielgerät über die Linie zu köpfen. In Minute 65 stachen eben jene Akteure einmal mehr zu. Diesmal wurde Weissenberger auf dem linken Flügel freigespielt, Pass in den Rückraum zu Kowatsch und der schnürte eiskalt seinen Doppelpack. Sonderlich viele nennenswerte Aktionen hatte das Spiel infolgedessen nicht zu bieten, sodass die ADmira nach einer erneut guten Leistung die nächsten drei Punkte mit nach Hause nahm.

Stimme zum Spiel

Stefan Kuranda (Trainer SK ADmira Linz):

„Blau-Weiß ist so wie jedes Jahr eine große Unbekannte und ein Gegner, der nicht einfach zu schlagen ist. Wir sind froh, dass wir wieder drei Punkte geholt haben – vor allem auswärts.“

Die Besten: Matthias Kowatsch (ST), Mathias Ablinger (IV)