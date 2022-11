Herbstmeistertitel geht in die Kurstadt: SU Bad Leonfelden zieht der Konkurrenz davon und setzt sich Winterkrone auf!

Details Sonntag, 13. November 2022 15:34

Eine Aussage darüber, wer am Ende der Hinrunde der Landesliga Ost auf Platz eins stehen würde, war über weite Strecken des Herbstes fast unmöglich. Lange war die ASKÖ Oedt 1b vorn, zwischenzeitlich der UFC Rohrbach-Berg und mittlerweile hat die ein anderes Teams alle Verfolger abgeschüttelt: Die SU Bad Leonfelden. Die Kurstädter präsentierten sich über weite Strecken in Bestform, freuen sich zudem über die statistisch-gesehen beste Offensive sowie Defensivabteilung – der Herbstmeistertitel ist somit hochverdient. Jüngstes Opfer der Mair-Elf war der ATSV Neuzeug, der auf dem 13. Tabellenrang überwintert.

Gäste kommen nach Startschwierigkeiten gut in die Gänge

Die im Vorfeld favorisierten Kurstädter mussten sich zu Beginn der Partie den Rahmenbedingungen anpassen, kamen so zumindest nicht zu drückender Überlegenheit, der verhältnismäßig kleine Platz schnürte die Gäste etwas ein. So sahen die Zuseher zu Beginn lediglich vereinzelte Vorstöße auf beiden Seiten, die nicht sonderlich viel einbrachten. In der 19. Spielminute klingelte es dann zum ersten Mal: Ausgangspunkt war ein Abstoß der Hausherren, der direkt bei David Radouch landete, zwei Doppelpässe später geriet Leon Ilic in eine gute Schussposition und schlenzte die Kugel ins lange Eck. Folglich gelang es der Mair-Elf etwas mehr, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken, die Neuzeuger lauerten hingegen auf Kontermöglichkeiten. Ein weiterer Treffer blieb bis zum Pausenpfiff aber beiden Teams verwehrt.

Nichts zu holen für Neuzeug

Nach Pausentee und einer kleinen taktischen Umstellung der Gäste verlief die zweite Halbzeit deutlich besser. Dies resultierte auch zur Freude des Coaches in zahlreichen tollen Einschussmöglichkeiten, oft fehlte aber ein bisschen Glück. In der 60. Spielminute zimmerte Ilic nach gekonnter Ballmitnahme die Kugel an den Querbalken, ehe es wenige Augenblicke später völlig banal wurde: Diesmal traf Radouch nur das Aluminium, im zweiten Anlauf rettete Neuzeug-Keeper Lukas Huemer und beim dritten Versuch ein Neuzeuger Verteidiger in höchster Not. Als wäre dies nicht genug gewesen, setzte wiederum in dieser Drangphase Stefan Celic noch einen Kopfball an die Innenstange. In Minute 67 erlöste Radouch letztendlich die Kurstädter doch, nach Ballgewinn im vorderen Drittel blieb er im 1-gegen-1 mit Huemer Sieger und stellte auf 2:0. In der Schlussphase ließ Coach Mair noch den einen oder anderen jungen Spieler ran, sogar Ersatzkeeper Jonas Oberaigner bekam noch ein paar Minuten, um sich zu zeigen. Neuzeug hatte folglich etwas mehr von der Partie, zeigte sich auch bemüht zurückzukommen, sonderlich gefährlich wurde man bis auf ein aberkanntes Abseitstor aber nicht mehr.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 04.03.2023 für den ATSV Neuzeug zum Auswärtsspiel gegen den SV HAKA Traun. Die Bad Leonfelden tritt am gleichen Tag bei den FC Blau-Weiß Linz Amateure an.

Stimme zum Spiel

Daniel Mair (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Wir haben über weite Strecken das Spiel kontrolliert, brauchten aber eine konzentrierte Leistung, um das Spiel zu gewinnen – Neuzeug Auswärts ist definitiv kein Selbstläufer."

Die Besten: Marcel Schenk, Michael Brungraber (beide ZM), Mario Kunst (IV)

Landesliga Ost: ATSV Neuzeug – SU Vortuna Bad Leonfelden, 0:2 (0:1)

67 David Radouch 0:2

19 Leon Ilic 0:1