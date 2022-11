Putzleinsdorf verliert zu Hause gegen die BW Linz Amateure

Details Sonntag, 13. November 2022 21:06

In der 15. Runde der Landesliga Ost traf am Sonntagnachmittag die Union Putzleinsdorf zu Hause auf die BW Linz Amateure. Beide Teams wollten im letzten Spiel der Hinrunde einen vollen Erfolg verbuchen, um einerseits mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen und andererseits brauchen auch beide Teams dringend Punkte im Abstiegskampf.

Elfmeter auf beiden Seiten

Den besseren Start in die Partie erwischten die Heimischen, denn bereits nach 4 Minuten fand man die erste große Möglichkeit vor, doch der Ball konnte vom Gästetormann Radulovic geklärt werden. Putzleinsdorf war danach besser im Spiel, doch große Tormöglichkeiten waren in der Folge Mangelware. Nach rund einer halben Stunde musste dann Schiedsrichter Weilhartner nach einem Foulspiel auf den Elfmeterpunkt zeigen. Diese Chance blieb aber ungenützt, denn David Berger scheiterte am Schlussmann der Gäste. 5 Minuten später gab es dann Elfmeter auf der anderen Seite und Anteo Fetahu machte die Sache besser und traf zur Gästeführung in die rechte Ecke. So ging es dann auch mit einem knappen 0:1 in die Pause.

Gäste holen sich den Auswärtssieg

Die Gäste starteten engagiert in die 2. Halbzeit. Da die Linzer bei einem Stangenschuss Pech hatten und Fetahu aus aussichtsreicher Position vergab, blieb es vorerst beim Zwischenstand. Doch auch Putzleinsdorf kam in der 2. Halbzeit gefährlich vor das Tor. Berger setzte seinen Schuss aus rund 16 Metern aber knapp neben das Tor. In der 71. Minute sorgte dann Mario Kvesa für die Vorentscheidung. Er setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und platzierte seinen Schuss vom „16ner“ schön in der langen Ecke. In der 90. Minute zeigte Schiedsrichter Weilhartner ein drittes Mal an diesem Nachmittag auf den Elfmeterpunkt, da der Linienrichter auf die Fehlentscheidung aufmerksam machte, wurde der Elfmeter zurückgenommen. Die Gäste aus Linz können sich über den zweiten Saisonsieg freuen und überwintern mit 10 Punkten. Die Heimischen liegen mit 13 Punkten nur knapp davor.

Stimme zum Spiel (Bernhard Ludwig Prechtl, Obmann Union Putzleinsdorf):

„Zusammenfassend für den Herbst der Union Putzleinsdorf ist wichtig zu sagen, dass wir als Aufsteiger durchaus erfolgreich in der Landesliga angekommen sind und gesamt ein positives Resümee der Herbstrunde ziehen. Als 1.500 Einwohner Dorf aus dem oberen Mühlviertel dürfen wir unsere DNA nicht verlieren - ambitionierter, attraktiver Fußball, mit Spielern aus den eigenen Reihen. Auch wenn wir mit dem heutigen Ergebnis nicht zufrieden sein dürfen, schauen wir positiv auf die kommende Frühjahrssaison.“

Der Beste:

Wolfgang Ranetbauer