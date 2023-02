ASKÖ Oedt 1b schickt Schlusslicht mit 5:0-Packung auf den Heimweg

Details Samstag, 25. Februar 2023 17:15

In einem Nachholspiel zur 14. Runde der Landesliga Ost empfing die ASKÖ Oedt 1b den SK St. Magdalena. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem einsamen Schlusslicht der Tabelle waren die Rollen klar verteilt. Während die zweite Mannschaft des OÖ-Liga-Herbstmeisters auf eigener Anlage seit bereits 27. September 2020 (!) ungeschlagen ist, warten die Urfahraner noch immer auf den ersten Saisonsieg. Mit einem 5:0-Kantersieg wurden die Mannen von Neo-Coach Kurt Russ, der zuletzt bei Bundesligist Hartberg tätig und im Winter Andreas Luksch nachgefolgt war, ihrer Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht, kletterten mit dem 18. Sieg in den letzten 22 Heimspielen in der Tabelle bis auf den zweiten Platz nach oben und sind aktuell der erste Verfolger von Herbstmeister Bad Leonfelden. Der SKM hingegen konnte im ersten Match unter Neo-Trainer Harald Kondert das Ruder nicht herumreißen, wartet seit 4. Juni 2022 vergeblich auf einen "Dreier" und musste nach der zehnten Saisonpleite die Heimreise einmal mehr mit leeren Händen antreten.

Favorit mit Blitzstart

Auf der Transdanubia Sportanlage durfte der Nachzügler nur kurz auf eine Überraschung hoffen, denn der Favorit sorgte bereits in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Nur 120 Sekunden nach dem Anpfiff von Schiedsrichterin Ennsgraber wusste die Russ-Elf ihre erste Chance zu nutzen, als Yigit Yilmaz den Ball von der linken Seite zur Mitte brachte und Davor Kukec die Kugel versenkte. Das Schlusslicht hatte das 36. Gegentor in dieser Saison noch nicht verarbeitet, als es im Kasten der Gäste schon wieder einschlug. Drei Minuten später stellte Rumen Kerekov nach Vorarbeit von Bohdan Kovalenko, neuer Legionär aus der Ukraine, auf 2:0.

Kukec und Kerekov schnüren Doppelpack

Nach dem frühen Doppelschlag ließ der Favorit nicht locker. Die ASKÖ dominierte am Kunstrasen weiterhin das Geschehen und erzwang in Minute 20 die Vorentscheidung - nach einem Foul an Yilmaz war es abermals Kukec, der den fälligen Elfmeter verwandelte. Nach dem dritten Treffer an diesem Nachmittag schaltete das 1b-Team einen Gang zurück, zudem präsentierten sich die Urfahraner in der Defensive nun etwas stabiler. Kurz vor der Pause war die Messe dann aber endgültig gelesen. Wieder war es Kerekov, der sich auf der rechten Seite energisch durchtankte und das Leder zum 4:0-Pausenstand im langen Eck unterbrachte.

Oedter Joker sticht in der Schlussminute

Nach Wiederbeginn bekamen die wenigen Zuschauer eine ereignisarme zweite Halbzeit zu sehen. Die Oedter hatten den "Dreier" längst in der Tasche und verrichteten in den zweiten 45 Minuten Dienst nach Vorschrift. Der Tabellenletzte wusste dies zu nutzen und spielte nun gut mit, ohne jedoch gefährlich zu werden bzw. zu klaren Chancen zu kommen. Der Favorit hatte Spiel und Gegner weitgehend unter Kontrolle, dem Spiel der Hausherren fehlte nach der Pause jedoch der nötige Nachdruck. Als sich die Besucher bereits mit einem torlosen zweiten Durchgang vertraut machten, stach in der Schlussminute ein ASKÖ-Joker. Der 34-jährige Kerekov setzte sich auf der rechten Seite durch, der Bulgare legte den Ball in den Rückraum und der eingewechselte Dragan Javorovic besiegelte den 5:0-Endstand.

Markus Müller, Sektionsleiter ASKÖ Oedt:

"Das erste Spiel ist immer schwierig, aber unsere Mannschaft ist ihrer Favoritenrolle ohne Probleme gerecht geworden und perfekt ins neue Jahr gestartet. Wir haben von Beginn an Druck gemacht, das Spiel dominiert und die enorme Heimstärke eindrucksvoll untermauert. Auch wenn das Schlusslicht unser Gegner war, war der Sieg für unseren neuen Trainer ungemein wichtig, darf sich Kurt Russ über ein erfolgreiches Debüt freuen".

