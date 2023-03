Befreiungsschlag bei SK ADmira Linz: Ambitionierte BW-Linz Amateure gehen im Derby leer aus

Details Sonntag, 12. März 2023 15:47

Der SK ADmira Linz schlug sich in den letzten Spielen definitiv unter seinem Wert, der letzte Sieg ist datiert auf den 07.10.2022, als man eine zu diesem Zeitpunkt zerrüttete Trauner-Truppe abfertigte. Nach einer enttäuschenden 4:0-Pleite bei der Union Putzleinsdorf zum Frühjahrs-Auftakt hatte man nun den nächsten Abstiegskandidaten vor der Brust, gastierten die Blau-Weiß Linz Amateure am Bachlberg. Den Schützlingen von Svetislav Jagodic gelang in der Vorwoche eine absolute Überraschung, schickte man Winterkönig und Spitzenreiter SU Bad Leonfelden punktlos nach Hause. Das Vorhaben, daran im Derby anzuknüpfen ging jedoch schief, eine "klassische 0:0-Partie" verlor man am Ende sogar mit 0:1.

Ereignisarmes Abtasten

Nachdem man beim Sportklub mit vielen Ausfällen zu kämpfen hat und jüngst auch noch mit Matthias Kowatsch den Kapitän und zentrale Stütze im Angriffsspiel verlor, feierten einige junge Akteure in den Reihen der ADmira ihr Startelfdebüt. Der Fokus der Hausherren lag zu Beginn der Partie vorwiegend auf den Basics – Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten und taktische Disziplin lauteten die Grundtugenden, die man auch auf den Platz bringen konnte und somit eine umtriebige, dynamische und in Durchgang eins spielbestimmende Gästeelf gekonnt in Schach hielt. So gestaltete sich die erste Hälfte relativ ereignisarm, beide Teams legten vor allem im vorderen Drittel einen glanzlosen Auftritt hin und neutralisierten sich vorwiegend bereits im Mittelfeld.

Captain Köpf macht den Unterschied

Jene Spielcharakteristiken zogen sich auch nach dem Seitenwechsel fort, lange deutete alles auf eine torlose Punkteteilung hin. Ein Lebenszeichen in der Offensive hatten die Hausherren parat, Fabio Weissenberger scheiterte aber an BW-Keeper Kevin Radulovic, der mit einer Glanzparade den Rückstand verhinderte. In Minute 68 war der Keeper dann doch chancenlos, als sein Team nach einem Eckball die Kugel nicht aus der Gefahrenzone klären konnte, ADmira-Kapitän David Köpf an der Strafraumgrenze an das Spielgerät kam und die Kugel humorlos in die Maschen bugsierte. Dieser Treffer machte am Ende auch den Unterschied, sonderlich viel hatten beide Teams auch in der Schlussphase nicht zu bieten.

Während der SK ADmira Linz am kommenden Samstag die SU Vortuna Bad Leonfelden empfängt, bekommen es die BW Linz Amateure am selben Tag mit der ASKÖ Steinbach Schwertberg zu tun.

Stimme zum Spiel

Stefan Kuranda (Trainer SK ADmira Linz):

„Wir stecken gerade durch die zahlreichen Ausfälle in einer schwierigen Situation und sind daher sehr froh über die drei Punkte. Nach der Auftaktniederlage gegen Putzleinsdorf lag unser Fokus auf einer stabilen Defensive, das hat super funktioniert. Blau-Weiß ist sehr spielstark und hat letzte Woche Bad Leonfelden geschlagen, da wussten wir, dass es nicht leicht wird."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 1:0 (0:0)

68 David Köpf 1:0

