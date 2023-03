Wenn Fußball in den Hintergrund rückt: Hubschraubereinsatz und zwei schwere Verletzungen bei Schwertberg vs. Putzleinsdorf!

Details Sonntag, 12. März 2023 18:17

Der Sport, der uns alle verbindet hat zweifelsohne viele schöne Seiten – was man aber keinem wünscht, sind schwere Verletzungen, die leider schon fast an der Tagesordnung stehen. Einen besonders schwarzen Tag hatte die ASKÖ Schwertberg am gestrigen Samstag: Im Aufeinandertreffen mit der Union Putzleinsdorf musste zuerst Gerald Haider in der Halbzeitpause verletzt in der Kabine bleiben, erste Diagnose: Kreuzbandriss. Es ist kaum zu glauben, aber dies sollte nicht die einzige schwere Hiobsbotschaft für die Hausherren an diesem Tag sein. In Minute 64 ging Manuel Mühlbachler nach einer guten Möglichkeit zu Boden und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Da der Notarzt nicht verfügbar war, musste der Offensivspieler der Schwertberger mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Starke Gastgeber hadern mit Chancenverwertung

Das erste Heimspiel des Jahres 2023 startete enorm vielversprechend für die Mannen von Wolfgang Gruber, man zeigte sich von einer guten Seite, drückte dem Spiel seinen Stempel auf und trug auch gezielt gute Vorstöße vor. Einziges Manko war, dass man im vorderen Drittel oftmals schlampig agierte und vor Einschussmöglichkeiten stets die falschen Entscheidungen traf. Auch nach dem Seitenwechsel war die Heimmannschaft deutlich am Drücker, zuerst hatte Michael Hoislbauer die große Chance auf die Führung, der Torjäger ließ diese aber ungenützt verstreichen. Es waren durchwegs turbulente Anfangsminuten, auch weil Manuel Mühlbachler kurz nach Hoislbauer knapp aus kurzer Distanz an Putzleinsdorf-Keeper Fabian Magauer scheiterte. Dies, kurz bevor sich die Ereignisse überschlugen und Fußball einmal mehr zur Nebensache auf dem Platz wurde.

Bittere Verletzungen überschatten gute Leistung

Bereits zur Pause waren die Heimischen gezwungen, verletzungsbedingt den jungen Rechtsverteidiger Gerald Haider rauszunehmen – bittere Diagnose: Kreuzbandriss. Der Verletzungsteufel schlug an diesem schwarzen Tag aber ein weiteres Mal zu, oben bereits erwähnter umtriebiger Offensivakteur war diesmal der Leidtragende: Nur wenige Minuten nach seiner Großchance in Halbzeit zwei tauchte Mühlbachler erneut vor Magauer auf und geht nach dem Duell mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Prompt war klar, dass der Schwertberger sich in dieser Aktion schwerwiegend verletzt hatte und wenige Minuten später wurde er bereits im Rettungshubschrauber abtransportiert und heute schon notoperiert. Ob der Knöchel gebrochen ist, konnten die Ärzte noch nicht feststellen, sicher ist aber, dass das Syndesmoseband gerissen ist – unglaublich bitter. In der Schlussphase konnte man jenen gebrauchten Tag auch nicht etwas besser ausklingen lassen, trotz weiterer guter Gelegenheiten musste man sich am Ende mit einem Punkt zufrieden geben.

Ligaportal wünscht sowohl Gerald Haider, als auch Manuel Mühlbachler auf diesem Weg gute Besserung!

Bei dieser Aktion verletzte sich Manuel Mühlbachler schwer – Fotocredit: Astifoto/Manfred Astleitner

Stimme zum Spiel

Wolfgang Gruber (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Den Gegner muss man natürlich an diesem Tag schlagen, wir waren die stärkere Mannschaft und deswegen sind wir mit den schweren Verletzungen und dem Unentschieden durchaus bedient.“

Der Beste: Gerald Haider (RV)

