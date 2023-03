Verwirrung pur: Schlusslicht SK St. Magdalena führt Spitzenreiter SU Bad Leonfelden vor

Details Samstag, 25. März 2023 21:34

Es ist wohl die große Geschichte des 19. Spieltags der Landesliga Ost: Samstagnachmittag, ein Blick in den Ticker der Partie SU Bad Leonfelden vs. SK St. Magdalena – Spitzenreiter gegen Schlusslicht, Verwirrung pur! Bis zur 60. Minute führen die Urfahraner völlig überraschend mit 3:0 auswärts in der Kurstadt, am Ende gewinnen die Mannen von Harald Kondert sogar völlig verdient mit 5:0. Es ist die nächste, völlig banale Pleite dieser Rückrunde für den nunmehr ehemaligen Tabellenführer, nachdem man bereits zwei Wochen zuvor beim Tabellenvorletzten Blau-Weiß Linz Amateure patzte. Gleichzeitig ein weiteres Zeichen dafür, dass in dieser Liga keine Mannschaft abgeschrieben werden sollte, spätestens nach dieser Partie.

Radouch hat frühe Führung auf dem Fuß – SKM schlägt doppelt zu

Die ersten Minuten der Partie verliefen noch völlig erwartungsgemäß, der Tabellenführer riss das Kommando früh an sich und kontrollierte das Spiel auch ganz gut. Knapp sieben Minuten gespielt, hatte auch David Radouch die große Chance auf den Führungstreffer, ließ diese aber ungenützt. Die Gäste aus Urfahr hatten in dieser Phase zwar im Defensivverbund alle Hände voll zu tun, meisterten ihre Aufgaben und taktischen Vorgaben aber glanzvoll und ließen bis auf besagte Gelegenheit nichts anbrennen, sodass man mit fortschreitender Spieldauer auch deutlich besser ins Spielgeschehen eintauchte und sich prompt mit dem überraschenden Führungstreffer belohnte. In Minute 24 ging es nach einem Ballgewinn schnell, Florian Krennmayr fand per Stanglpass Pascal Dochnal und der lenkte die Kugel in die Maschen. Ähnlich effektiv zeigte man sich auch kurz vor dem Pausenpfiff, als sich der SKM gut in den Strafraum kombinierte und Kevin Brungraber wiederum nach Vorarbeit von Krennmayr zum 2:0-Pausenstand volltreckte (40.).

Gäste wachsen über sich hinaus

Es war keineswegs die erwartete erste Hälfte, die die 290 Zuschauer zu Gesicht bekamen – 45 Minuten waren aber noch auf der Uhr und somit genug Zeit, um ein Debakel seitens der Kurstädter abzuwenden. Gebraucht hätte es eine enorme Leistungssteigerung, die Realität war aber eine ganz andere. In der 58. Spielminute musste UBL-Keeper Florian Froschauer wieder hinter sich greifen, Maximilian Egger war nach einem Eckball zur Stelle, 3:0 für den Underdog. Trotz des komfortablen Polsters besinnte man sich seitens der Urfahraner auch weiterhin auf die an diesem Tag bombensichere Defensivabteilung, die Radouch, Ilic und Co. gekonnt in Schach hielt. Obendrein gelang des der Kondert-Truppe auch noch, das Ergebnis in schwindelerregende Höhen zu treiben: In Minute 77 scheiterte Krennmayr zwar vorerst vom Punkt an Froschauer, schnappte sich den Abpraller umgehend und bediente Kevin Mayer, der die Kugel zum 4:0 über die Linie drückte. Und drei Minuten ärgerte man den Ligaprimus erneut: Nach traumhafter Vorarbeit vom eingewechselten Andreas Sippl schnürte Mayer seinen Doppelpack und stellte auf 5:0. Man hätte in der Folge sogar das halbe Dutzend voll machen können, Pascal Dochnal scheiterte aber fünf Minuten vor Schluss am Innenpfosten – die große Überraschung war dennoch gelungen und der Spitzenreiter auf bittere Art und Weise entthront.

Am kommenden Freitag trifft die SU Vortuna Bad Leonfelden auf die ASKÖ Steinbach Schwertberg, der SK St. Magdalena spielt tags darauf gegen den UFC PIENO Rohrbach-Berg.

Stimme zum Spiel

Gerold Sturm (Sportlicher Leiter SK St. Magdalena):

„Wir konnten heute wirklich überraschen, trotz der Tatsache, dass wir drei Ausfälle hatten. Wir konnten diese aber mit Spielern kompensieren, die unglaublich für die Mannschaft gearbeitet haben. Wir hatten einen extremen Teamspirit am Feld, jeder hat den anderen gepusht, wir haben gewonnene Zweikämpfe richtig zelebriert – das war schön anzusehen und dadurch auch verdient. Wir sind immer noch letzter, es ist aber schön, das Duell Erster gegen Letzter verdient zu gewinnen. Nächste Woche sind wir wieder beim Tabellenführer zu Gast, die Mannschaft muss aber sehen und das sagt ihnen Harald Kondert auch immer, dass wir besser sind als unser Tabellenplatz impliziert. Wir bleiben am Boden, es sind einige Runden zu spielen und wir haben viel Arbeit vor uns, vielleicht schaffen wir am Ende das nächste Wunder."

Die Besten: Pauschallob bzw. Marko Culjak (IV), Markus Boyer (RM), Florian Krennmayr (ST), Stefan Wagner (RV)

Landesliga Ost: SU Vortuna Bad Leonfelden – SK St. Magdalena, 0:5 (0:2)

80 Kevin Mario Mayer 0:5

77 Kevin Mario Mayer 0:4

58 Maximilian Egger 0:3

40 Kevin Mario Mayer 0:2

24 Pascal Dochnal 0:1

