Doppeltorschütze Brandstätter: SPG St. Florian/Niederneukirchen fügt Viktoria Marchtrenk nächste Pleite hinzu!

Details Samstag, 25. März 2023 19:53

Die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk sucht in der mittlerweile wieder laufenden Frühjahrssaison noch nach ihrer Form. Die Mannen von Ervin Begic konnten trotz Engagement und Fleiß bislang nur zum Auftakt gegen Schwertberg punkten, ging man sowohl in Kleinmünchen bei der Donau, als auch Zuhause gegen die Oedt 1b leer aus. Im gestrigen Gastspiel bei der SPG St. Florian/Niederneukirchen zog sich jene Negativserie noch fort, performte man wieder unter den Erwartungen und musste mit einer 0:3-Pleite im Gepäck den Heimweg antreten.

Karlovits scheitert vom Punkt

Die 200 Zuseher sahen eine intensive, aber in punkto Torchancen sehr verhaltene Anfangsviertelstunde, in der sich die Teams weitestgehend abtasteten. Beide Teams schienen erstmals darauf bedacht, das Angriffsspiel zu forcieren, woraus ein recht offener Schlagabtausch resultierte, wobei die Gäste in dieser Phase der Partie optisch etwas überlegen waren. Etwa 25 Minuten gespielt, kam es so auch zu einem Strafstoß für die Viktoria. Rafael Karlovits trat an und fand in St. Florian-Keeper Florian Gruber seinen Meister – ein weiterer, auf schmerzhafte Art und Weise vergebener Elfmeter. Diese Szene fungierte als Weckruf für die Wahlmüller-Elf, die fortan noch einen Gang hochschalten konnte. Es folgten Chancen auf beiden Seiten, doch sowohl Marchtrenks Albin Ramadani, als auch St. Florians Noah Brandstätter konnten ihre Gelegenheiten nicht nützen.

St. Florian dominiert: Brandstätter trifft doppelt

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber noch eine Schippe drauf, attackierten hoch und konnten dem Gegner mit frühen Balleroberungen massive Schmerzen hinzufügen. Dies machte sich auch relativ prompt bezahlt, nur sechs Minuten gespielt war es ein traumhafter Weitschuss von Brandstätter, der zuerst Latte, dann Innenstange und dann Tornetz schnupperte – Marke Traumtor! Die Bemühungen seitens der Gäste, den Rückstand zu egalisieren, waren zwar riesengroß, so wirklich gefährlich wurde die Begic-Elf aber nicht. Auf der anderen Seite wusste eine entfesselte Offensivabteilung dem Gegner im richtigen Moment wehzutun: Nach einem Ballgewinn schaltete man extrem schnell, Brandstätter fungierte zum zweiten Mal als Vollstrecker und rundete einen „Konter wie aus dem Lehrbuch“ gekonnt zum 2:0 ab (63.). Und auch die endgültige Vorentscheidung ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Freistoß von der Seite konnte die Kugel geklärt werden, fiel aber Thomas Mitterndorfer vor die Füße, der nicht lange fackelte und aus der Distanz zum 3:0-Endstand einnetzte.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Wahlmüller (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Aufgrund der zweiten Halbzeit war das ein verdienter Sieg für uns. Viktoria Marchtrenk war der erwartet-schwere Gegner, wir waren aber sehr präsent in den Zweikämpfen, enorm laufstark und hatten das Glück im Abschluss, was uns in den letzten Spielen gefehlt hat.“

Die Besten: Jakob Andeßner (ST), Noah Brandstätter (ZM), Florian Gruber (TW)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei