Neuer Tabellenführer: UFC Rohrbach-Berg lacht vom Platz an der Sonne

Details Sonntag, 26. März 2023 11:50

Die Landesliga Ost hat einen neuen Tabellenführer! Nachdem die SU Bad Leonfelden am gestrigen Samstag im Duell mit Schlusslicht SK St. Magdalena überraschend verlor, galt es für den UFC Rohrbach-Berg seine Hausaufgaben zu erledigen und im Duell mit dem SV Traun zu punkten. Die Mannschaft von Markus Eisschiel war top eingestellt, ließ nichts anbrennen, und fuhr einen überzeugenden 4:0-Sieg ein. Mit zwei Punkten Vorsprung auf St. Ulrich und Bad Leonfelden lacht man nun von der Tabellenspitze.

Rohrbach hat nach ausgeglichenem Start Nase vorn

Die Anfangsviertelstunde gestaltete sich vorerst recht ausgeglichen, wobei die Hausherren leichte optische Überlegenheit verbuchten konnten, ohne aber Akzente in der gefährlichen Zone setzen zu können. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase übernahmen die favorisierten Gäste auch prompt das Kommando und wurden auch in Minute 20 zum ersten Mal im Trauner Strafraum vorstellig, wo Markus Gahleitner regelwidrig zu Fall gebracht wurde – Elfmeter. Davor Brajkovic übernahm die Verantwortung und schob gekonnt zur Führung ein. Mit dem Treffer im Rücken war man nun voller Tatendrang, was in einer dominanten Drangphase des UFC resultierte. Man hielt die Kugel schnörkellos in den eigenen Reihen, misste aber die zündenden Ideen im Angriffsdrittel, bis vor der Pause ein weiterhin engagierter Hausherr wieder am Drücker war, indes aber zum bitterst-möglichen Zeitpunkt aber den nächsten Gegentreffer hinnehmen musste. Im Einklang mit dem Pausenpfiff konnte Traun-Keeper Christian Demsa einen Freistoß nicht festmachen, Gahleitner nutzte die Gunst der Stunde und spitzelte die Kugel über die Linie (46.).

Brajkovic schnürt Doppelpack

Die Mannen von Markus Erbschwendtner waren nun am Zug, galt es an die guten Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen. Trotz der Tatsache, dass die Gäste nach dem Seitenwechsel etwas passiver an den Start gingen, gelang den Traunern nicht sonderlich viel im Aufbau- und Angriffsspiel, anders auf der anderen Seite: In Minute 61 war es ein schöner Angriff über die rechte Seite, Simon Grünzweil hinterlief und fand Manuel Hofer in der Mitte, der mühelos zur Vorentscheidung einnetzte. Damit war die Messe auch so gut wie gelesen, in der Schlussphase gelang dem neuen Spitzenreiter auch noch ein weiterer Treffer. Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte setzte Denis Glavina Brajkovic in Szene, der in Torjäger-Manier cool blieb und den 4:0-Endstand markierte (88.).

Traun tritt am kommenden Samstag beim USV St. Ulrich an, Rohrbach empfängt am selben Tag den SK St. Magdalena.

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Es war schwierig am Anfang, wir haben die Aufgabe aber dann bravorös gelöst. Wir haben uns vor allem in der Offensive jetzt gesteigert, da hatten wir bislang unsere Probleme. Jetzt haben wir uns eine super Ausgangssituation erarbeitet und schauen auf die nächste schwere Aufgabe."

Die Besten: Davor Brajkovic (ZM/ZOM), Nikolaus Barth (AV)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 0:4 (0:2)

88 Davor Brajkovic 0:4

61 Manuel Hofer 0:3

46 Markus Gahleitner 0:2

20 Davor Brajkovic 0:1

