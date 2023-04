Spitzenreiter gegen Schlusslicht: SK St. Magdalena setzt seinen Lauf fort und gibt die rote Laterne ab

Details Sonntag, 02. April 2023 15:29

Am Samstag-Nachmittag empfing die UFC PIENO Rohrbach-Berg den Tabellenletzten SK St. Magdalena in der 20. Runde der Landesliga Ost. Die Gäste aus St. Magdalena wussten zuletzt zu überzeugen, als sie auswärts gegen Bad Leonfelden mit 5:0 gewonnen haben. Ob denen Linzern auch heuer wieder eine Aufholjagd wie im letzten Jahr gelingen wird? Die Gastgeber aus Rohrbach waren zwar gewarnt, aber hatten dennoch einige Schwierigkeiten gegen einen kompakten Gegner.

Torlose erste Hälfte

Die defensive Stabilität, die die Rot-Schwarzen Gäste aus St.Magdalena in den letzten Spielen ausgezeichnet hat, war auch am gestrigen Nachmittag wieder gegeben. Die Hausherren aus Rohrbach dominierten den Gegner in der ersten Hälfte, allerdings konnten sie ihre Dominanz nicht in eine Führung ummünzen. Für St.Magdalena ging nach dem 5:0 Auswärtssieg am vergangenen Wochenende offensiv noch sehr wenig, was jedoch auch daran lag, dass sie in der Defensive sehr gefordert wurden.





Egger mit dem Dosenöffner

Obwohl vieles auf einen Sieg der Rohrbacher hindeutete, waren es dann die formstarken Gäste aus St.Magdalena, die den ersten Treffer der Partie erzielt haben. Maximilian Egger nickte einen verlängerten Eckball in der 51. Minute in die Maschen rein. Und St.Magdalena ließ nicht nach! Zehn Minuten später überlupfte Florian Krennmayr, der Spielgestalter von St.Magdalena, den gegnerischen Keeper mit seinem Fingerspitzengefühl rein in den Kasten zur 2:0 Führung aus Sicht der Gäste.





Anschlusstreffer für Rohrbach in Unterzahl

Für die Gastgeber war der gestrige Nachmittag ein gebrauchter Tag. Davor Brajkovic entbrannten nach dem 0:2 alle Sicherungen und er wurde nach einem harten Foulspiel vom Platz geschickt. Dennoch blieben die Rohrbacher am Drücker und erzielten in der 75. Spielminute den Anschlusstreffer zum 1:2 aus Rohrbacher Sicht. Jozo Marijanovic knallte das Spielgerät per Volley ins Tor und brachte noch einmal eine Portion Feuer ins Spiel. Dieses Feuer machten sich dann jedoch erneut die eiskalten Gäste zunutze und Florian Krennmayr schnürte seinen Doppelpack. Nach einem schönen Stangler musste der Zehner von St.Magdalena den Ball nur mehr ins Tor hineinschieben und erzielte das 3:1 für sein Team. Mit diesem Sieg gab St.Magdalena die ungeliebte rote Laterne an die Blau Weiß Linz Amateure weiter – im Keller brodelt es momentan ordentlich!





Stimme zum Spiel:



Harald Kondert, Cheftrainer SK St. Magdalena:

„Wir sind sehr froh, dass wir nach dem Jahrhundertspiel letzte Woche erneut eine gute Leistung liefern konnten. Dennoch wissen wir, die Situation richtig einzuordnen und für uns gilt es nun weiterhin die wichtigen Tugenden an den Tag zu legen und weiter hart zu arbeiten!“





Die Besten: Florian Krennmayr (Offensives Mittelfeld, St.Magdalena), Kevin Brungraber (Defensives Mittelfed, St.Magdalena), Stefan Wagner (Außenverteidiger, St.Magdalena)

