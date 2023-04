Turbulente letzte Augenblicke: Union Putzleinsdorf ringt SPG St. Florian/Niederneukirchen nieder!

Details Sonntag, 02. April 2023 15:57

Die Union Putzleinsdorf ist im Frühjahr bislang ganz gut in Form: Neben dem furiosen 4:0-Auftaktsieg am Bachlberg gegen die ADmira knöpfte man mit Schwertberg und der Donau zwei starken Gegnern einen Punkt ab, ehe man in der Vorwoche bei der Oedt 1b auf den Boden der Tatsachen schmetterte. Gegen die Russ-Truppe verlor man mit 0:4, rappelte sich nun am gestrigen Samstag aber wieder auf und fuhr den nächsten wichtigen Dreier im hochspannenden Abstiegskampf ein. Die Mannen von Adis Mujkanovic empfingen mit der SPG St. Florian/Niederneukirchen einen direkten Tabellennachbarn, der zuletzt auf eindrucksvolle Art und Weise Selbstvertrauen tanken konnte, als man am letzten Spieltag Viktoria Marchtrenk mit 3:0 bezwang.

Markytan bringt Hausherren in Führung

Die Hausherren starteten richtig gut in die Partie und gingen bereits in der sechsten Spielminute in Führung. Nach einer Flanke von der rechten Seite wurde Matyas Markytan im Strafraum völlig vernachlässigt und schob dankend zum 1:0 ein. In weiterer Folge entpuppte sich ein Spiel mit so vielversprechendem Start als weitestgehend chancenarm. Beide Teams taten sich schwer auf dem tiefen Geläuf, vor allem Spielaufbau und Angriffsspiel litten darunter. Die Gäste aus St. Florian konnten den frühen Rückschlag zwar recht gut verdauen, hatten in der Folgephase etwas mehr vom Spiel, war aber im vorderen Drittel ebenso zu ungefährlich. Zum Pausenpfiff hatten die Gastgeber somit eine hauchdünne, schmeichelhafte Führung auf dem Konto.

Ereignisse überschlagen sich in den Schlussminuten

Auch nach dem Wiederanpfiff bekamen die Zuschauer vorerst nicht viele Strafraumszenen zu sehen. Es war über weite Strecken eines dieser Fußballspiele, wo Angriffe immer wieder vor der gefährlichen Zone endeten, zündende Ideen und entzückende Einzelaktionen waren Mangelware. So stand vor allem Geduld auf dem Programm und am Ende wurde es dann doch noch spannend. Erst belohnte sich die Wahlmüller-Truppe für eine engagierte Leistung, als Ivan Pavlovic nach einem Freistoß in die Mauer zum Nachschuss kam und die Kugel in die Maschen lenkte (90.). Die Putzleinsdorfer bäumten sich aber nochmal auf und bündelten die Kräfte, was sich im letzten Augenblick auch bezahlt machte. Nach einer Hereingabe stieg Danilo Duvnjak am höchsten und köpfte zum vielumjubelten Siegtreffer ein (93.).

Am kommenden Samstag tritt die Union Putzleinsdorf beim SC Ebner-Trans Marchtrenk an, während St. Florian/Niedern. zwei Tage zuvor die FC Blau-Weiß Linz Amateure empfängt.

Stimme zum Spiel

Alexander Mager (Sportlicher Leiter Union Putzleinsdorf):

„Aufgrund der Platzverhältnisse und der Witterung ist denke ich kein schönes Fußballspiel zu Stande gekommen. Kämpferisch war es sicher eine gute Leistung von uns, wir haben so gut es ging dagegengehalten und konnte sehr wichtige drei Punkte im Abstiegskampf einfahren."

Die Besten: Danilo Duvnjak (IV), Daniel Wögerbauer

Landesliga Ost: Union Putzleinsdorf – SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen, 2:1 (1:0)

93 Danilo Duvnjak 2:1

90 Ivan Pavlovic 1:1

6 Matyas Markytan 1:0

