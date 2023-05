6 Tore und Auseinandersetzungen außerhalb des Spielfeldes: ASKÖ Schwertberg bezwingt Neuzeug in Überzahl

Details Samstag, 06. Mai 2023 16:40

Am Freitagabend empfing der ATSV Neuzeug den ASKÖ Steinbach Schwertberg im Rahmen der 25. Runde der Landesliga Ost im Neuzeuger Alois-Schwarz-Waldstadion. Die in der Rückrunde aufstrebenden Neuzeuger hatten mit dem Spiel die Chance, an den Gästen aus Schwertberg vorbeizuziehen und den drohenden Abstiegsrängen weiterhin zu enteilen. Allerdings galt jene Devise auch für die Gäste aus Schwertberg, die zuletzt 5 Niederlagen in Folge hinnehmen mussten.

Fulminante erste Hälfte mit Elfmeter und Platzverweis

Die Gäste waren sich ihrer Ausgangslage völlig bewusst und überzeugten von Beginn an. Der Offensivakteur Michael Riedl konnte sich in der 11. Spielminute im Sprintduell durchsetzen und schob den Ball gekonnt zum 1:0 Führungstreffer aus Sicht der Gäste ein. Die Gäste aus Schwertberg spielten mit der Führung im Rücken befreiter auf und wurden immer wieder durch Standardsituationen gefährlich. In der 27. Spielminute verhinderte der Neuzeuger Danijel Dragosavljevic mit der Hand unglücklich ein Tor der Schwertberger und sah dafür die rote Karte. Den daraus resultierenden Elfmeter verwertete der Schwertberger Manuel Hinterreiter gekonnt zur 2:0 Führung.

Anschlusstreffer der Neuzeuger in Unterzahl

Die Heimmannschaft aus Neuzeug bewies trotz der unglücklichen Elfmetersituation jedoch Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 36. Spielminute gelang dem Neuzeuger Routinier Daniel Neudorfer der Anschlusstreffer zum 1:2 aus Sicht der Gastgeber. Zunächst konnten sie mit diesem die Gäste aus Schwertberg verunsichern, allerdings zeigten auch diese ein paar Minuten später eine Reaktion. Nach einem Eckball stand Phillip Gschwandtner goldrichtig und erzielte in der 43. Spielminute den Treffer zur 3:1 Führung für die Gäste, mit der sie dann auch in die Halbzeitpause gingen.

Rangelei überschattet das Spielgeschehen

Nach der zweiten Hälfte gelang es denen Schwertbergern weiterhin, die Überzahl zu nutzen und die Neuzeuger Offensivbemühungen zu hemmen. In der 70. Spielminute war der Serientäter Phillip Gschwandtner nach einer Ecke erneut zur Stelle und bugsierte das Spielgerät zum 4:1 für die Gäste in die Maschen hinein. Danach kam es dann auch noch zu einer Spielunterbrechung. Auf der Tribüne kam es nämlich zu einer Rangelei der beiden Fanlager, allerdings konnte die Situation beruhigt und das Spiel fortgesetzt werden. In der Nachspielzeit gelang dem Schwertberger Enes Cavusoglu noch der letzte Treffer des Spiels und die Schwertberger konnten sich mit einem 5:1 Sieg gegen Neuzeug durchsetzen.

Marcel Pretl, Sektionsleiter ASKÖ Schwertberg:

"Uns war die Wichtigkeit der Partie sehr bewusst und wir konnten auch dem Platz auch genau die Leistung liefern, die wir uns erwartet haben. Letztendlich war es ein verdienter Sieg, auch wenn er im Endeffekt vielleicht ein wenig zu hoch ausgefallen ist."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

